Isabel Pantoja ha tomado una decisión que deja clara su postura frente a una posible reconciliación con su hijo, Kiko Rivera.

Isabel Pantoja ya ha tomado cartas en el asunto. Después de los durísimas e inesperadas acusaciones por parte de su hijo, Kiko Rivera, hacia la tonadillera, la artista ha emitido un comunicado con el que deja más que claro cuál es el siguiente paso que dará. Tras defenderse y desmentir muchas de las informaciones dadas durante los últimos días, la cantante ha anunciado que tomará medidas legales si así se precisa. No obstante, esta no es la única medida que tiene en mente llevar a cabo. Según cuentan a SEMANA, la que fuera esposa de Paquirri hasta sus últimos días se está planteando desheredarle, una opción que para ella no resultaría difícil a nivel burocrático y así se lo revelan a esta revista desde Legalitas.

«Para nada es un proceso largo ni laborioso. Ella solo tiene que ir al notario y hacer un testamento, en ese caso no tiene que aportar ninguna documentación, solamente nombrar el motivo por el que lo hace. Él podría recurrirlo y sería su hermana, Isa, quien tendría que aportar la documentación por la que considera que sí hay injurias», ha explicado una letrada para SEMANA. Y es que este motivo aparece como tal en el Código Civil, por lo que si Isabel Pantoja tomara la decisión de desheredar a su hijo Kiko, podría llevar a cabo esta determinación que tras su fallecimiento Kiko podría recurrir. «Una de las causas por las que puedes desheredar a alguien es por injurias. En su testamento ella puede hacer lo que estime conveniente. Si son injurias o no se estudiaría en la reclamación por parte de Kiko Rivera en el caso de que él recurra… Si gana él recibiría entonces la legítima estricta», explica Cristina del Puerto, abogada del departamento Civil de Legalitas.

La relación entre madre e hijo está rota, la tensión entre ellos está más viva que nunca y eso es un hecho. El entorno del Dj no tiene problema en reconocerlo, siendo Rafa Mora quien ha revelado este miércoles que su ruptura no tiene vuelta atrás: «La relación está rota. Es irreparable». Parece que el dolor les invade, por lo que es muy difícil que alguno de los dos de un paso al frente para reconciliarse. Tanto es así que, ambos por su lado se están informando para que esta historia no quede así, consecuencias que para muchos eran impredecibles. Incluso para Isa Pantoja, quien comenzó a formar parte de ‘La caja fuerte’ como concursante y quien sufrió un ataque de ansiedad después de ser consciente de todo lo que había dicho Kiko Rivera de su progenitora.

Isabel acaba de renovar con Mediaset

Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva y a pesar de este mal momento personal que están afrontando, Isabel continúa con sus proyectos profesionales. La artista ha renovado el contrato que tiene con la cadena de Mediaset, una excelente noticia que deja claro que goza de estabilidad laboral.