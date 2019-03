Isabel Pantoja presume orgullosa de su nieto Albertito

1 Isabel Pantoja y Chabelita, como pocas veces las hemos visto

Pocas veces, madre e hija aparecen juntas y mucho se ha hablado del distanciamiento entre Isabel Pantoja y Chabelita. Ellas quieren demostrar que su relación sigue en pie y que no hay ningún problema entre ellas. No es costumbre que posen juntas para las cámaras. E Isabel Pantoja, que no es muy dada a hacer sus apariciones públicas, no quiso perderse este momento tan especial para su nieto.