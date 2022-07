Isabel Pantoja días después de su discurso en el LGTBI se ha pronunciado. Aunque sus palabras han resultado un tanto ambiguas, la tonadillera ha revelado cómo se siente. Aclara con que no ha dado un paso al frente y que su orientación sexual no es la que se ha dado a entender estos días. «Ella lo niega. Le sienta muy mal que se haya entendido como una confusión. Es consciente de que el público es fiel desde hace muchos años y fue un comentario por empatía», ha dicho Paloma García Pelayo tras contactar con el entorno más cercano de la artista.

Isabel Pantoja insiste en su versión, dejando claro cuál es su posición. «No he salido de ningún armario. Solo quería empatizar», explica la cantante. Pero, ¿qué opina Chabelita del discurso de su madre así como de su última reacción? «Ella se une a la lucha del colectivo. No creo que sea una declaración más allá de lo que dijo. Se esperaba a ver qué iba a decir, lo intentaron comparar antes incluso con el discurso de María del Monte. No hay más allá, según mi opinión», ha respondido la joven este martes en ‘El programa de Ana Rosa’.

La hispalense recibió hace tan solo unos días un premio en el Orgullo de Madrid. Ataviada de un total black con plumas, Isabel dijo ante un público que «era una más de ellos». «Soy una más de ustedes. Agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace horas. Os he estado viendo desde la habitación. He estado todo el tiempo emocionada (…) La llevo en el corazón, la bandera es mía, es vuestra, pero también es mía», dijo Isabel Pantoja.

La última en reaccionar a su discurso ha sido María del Monte. La que fuera amiga de Isabel Pantoja fue preguntada por Boris Izaguirre, quien le preguntó si veía alguna similitud con el suyo. No ha querido mojarse demasiado, aunque ha animado a todos aquellos que con valentía griten al mundo a quién quieren sin miedo alguno. «No lo sé, yo dije lo que mi corazón me dictó. Yo hablé desde el corazón, no lo tenía preparado y me dejé llevar. Visto lo visto y viendo lo que se sigue viendo, había que dar pasos para que esto siga funcionando y que no vaya hacia atrás en ningún momento«, espetó María del Monte.

Isabel Pantoja ha dado por terminada su polémica en el Orgullo. Si bien su discurso fue muy aplaudido en general, ahora Isabel aclara cuál es la única interpretación que se debe dar a su discurso. Lo ha hecho molesta y vuelve a insistir en que no se trata de ninguna confesión.