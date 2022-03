¡Bombazo en el entorno del clan Pantoja! Las aguas nunca parecen calmarse en el entorno de la familia. Ahora, se avivan más que nunca con la última decisión que ha tomado la artista. Isabel Pantoja ha dado un importante piso y ha tomado una drástica decisión: desheredar a sus dos hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. La tonadillera se ha reunido con un notario de Medina-Sidonia, en Cádiz, para rectificar su testamento inicial y desheredar a sus dos hijos. El deseo de la tonadillera es que el heredero de toda su masa hereditaria sea su hermano, Agustín Pantoja.

Isabel Pantoja ha tomado una drástica decisión que ha ratificado ante notario

Tal y como ha adelantado Gema López en Sálvame, la encargada de dar esta noticia, Isabel Pantoja «ha echado mano del Código Civil y hay un argumento que ella ha dejado por escrito que avala el Código Civil y que sería el maltrato psicológico al que se ha visto sometida», dice la colaboradora de televisión. Además, «en el caso de su hijo, Kiko Rivera, las injurias graves continuadas y con publicidad», dice. Esto supone una auténtica revolución en Cantora. Y es que precisamente esta noticia ve la luz tan solo unas horas después de que Chabelita haya acudido a la finca de su madre para saber cómo se encuentra la tonadillera tras enfrentarse, de nuevo, a los juzgados.

Esta noticia no le hará ni pizca de gracia ni a Kiko ni a Chabelita. Eso sí, el testamento se puede rectificar todas las veces que la tonadillera crea conveniente y crea necesario. Y es que todavía pueden pasar muchas cosas. Kiko Rivera, conocedor ya de la noticia, podría reunirse con su progenitora y ella podría redactar un nuevo testamento. Sin embargo, tal y como asegura Gema López, «para eso sería necesario que Kiko Rivera, ante ese mismo notario, pidiera perdón por escrito a su madre», cuenta.

Kiko Rivera y Chabelita Pantoja podrían recurrir al testamento

En el caso de que no se reúnan o no lleguen a un acuerdo y Kiko Rivera no quiera firmar ese perdón, podrían recurrir al testamento de su madre una vez que ella ya haya fallecido. «Serían sus hijos los que tienen que recurrir ese testamento y eso implicaría una batalla legal con el heredero, Agustín Pantoja, que tendría que demostrar que efectivamente ha existido ese maltrato psicológicos y esas injurias graves y justificadas», ha dicho la colaboradora tras dar el bombazo. Según Gema, ni sus hijos ni su sobrina, Anabel Pantoja, eran conocedores de esta noticia hasta ahora. Ahora, tan solo queda esperar qué tienen que decir los otros implicados de este caso. ¿Qué pensará Kiko Rivera de este nuevo paso que ha dado a su madre? ¿Y Chabelita?

