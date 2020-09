Isabel Pantoja ha reaparecido en ‘El programa del verano’ tras seis meses recluida en Cantora. La tonadillera ha confesado cómo está ahora.

Seis meses sin salir de Cantora. Antes de que se decretara el estado de alarma Isabel Pantoja decidió encerrarse en el que ella considera su refugio, situado en Medina Sidonia (Cádiz). Allí ella cuidaba de su madre, doña Ana, quien se encuentra delicada de salud y por la que ha querido guardar y cumplir todas las medidas con el fin de que ninguna no se contagiara. Este jueves abandonó su hogar para dirigirse a Madrid, pues los compromisos profesionales la requerían. En concreto, la tonadillera debía desplazarse hasta la capital para realizar la promoción de ‘Idol Kids‘, espacio que tantas vueltas ha dado en la programación los últimos meses. La artista y jurado del programa ha conectado un día después con ‘El programa del verano’ y se ha confesado sobre planes presentes, futuros y familia con una gran sonrisa y derrochando vitalidad.

Después de revelar la ilusión que tiene ante el estreno de este formato infantil en Telecinco, Isabel Pantoja ha sido preguntada por el plano más personal. Uno de los primeros asuntos que han tratado ha sido la boda de su hija, Isa Pantoja y Ashraf, la cual ha confirmado ella misma. A pesar de que todavía quedan muchos flecos que cortar y detalles que cerrar, la joven tiene clarísimos cómo desea que sea su gran día. Una boda de tres días en la que, a pesar de las rencillas con su progenitora, ella será una de las invitadas, dándole además su lugar evitando que coincida con «posibles enemigas». «Yo me entero por ustedes, a mí no me han dicho nada. Ohú, qué larga ¿no?», ha respondido Isabel Pantoja cuando le han revelado algunas pinceladas del enlace. No obstante, la cantante ha preferido no mojarse demasiado y ha dicho entre carcajadas que lo que quiere es que, al menos, le den la noticia con tiempo suficiente. «La verdad es que no sé nada. Espero que cuando sea que me inviten y me lo diga por lo menos para que me dé tiempo hasta de hacerme el traje».

Eso sí, tiene claro que en tal caso no haría gala de su arte en la boda, ya que se centraría en disfrutar. «¿Qué voy a cantar en la boda?», ha dicho Isabel entre chanzas. La artista tiene una gran relación con el programa en el que trabaja su hija y en el que tantos titulares ha cosechado sobre la relación sentimental que mantiene con su futuro marido y con todos los miembros de su familia.

Isabel Pantoja se ha pronunciado sobre su salud

Por otro lado, Isabel ha revelado cómo se encuentra tanto ella como su familia tras un verano tan atípico en nuestro país. «Con salud que es lo más importante después de lo que se ha pasado en este país. Hay que dar gracias a Dios constantemente para que que esto se vaya y que todos por favor…Mira lo que tengo la mano (señalando su mascarilla), esto hay que llevarlo puesto a todos los sitios, por todos para que esto se pueda acabar», ha dicho. Y es que Isabel está muy concienciada con todo lo sucedido tras la crisis sanitaria.