Los que vean el telediario de Telecinco han podido ver crecer la tripa de Isabel Jiménez casi a diario puesto que la periodista ha pasado los nueve meses de su embarazo trabajando, aguantando la rutina hasta el último minuto. Sin embargo, eso está a punto de terminar y es que el bebé está a punto de nacer. “Es cuestión de días… la semana que viene”, ha desvelado la de Almería en su último acto, para Samsung, en el que se ha coincidido con famosas como Paula Echevarría o Lucía Rivera.

Isabel, que está a unos días de convertirse en madre, no tiene intención de poner freno, de hecho, tras la cita matutina, tenía que asistir a una reunión de trabajo. “Estoy fenomenal, trabajando, yo sigo al mismo ritmo hasta que me deje”, indicó. Y aunque va a seguir así hasta el último minuto, la presentadora se despide este mismo viernes de su puesto al lado de David Cantero, su compañero de mesa, ya que le queda literalmente un telediario. “Pero ya mañana sí que paro. Mañana termino y es cuestión de días”, aseguró sobre la fecha del parto.

La llegada del pequeño, fruto de su matrimonio con Álex Cruz, con quien lleva casada desde 2009, está preparada desde hace tiempo y es que la pareja está deseando verle la cara. “Estoy muy contenta y muy feliz”, aseguró con una gran sonrisa.

Pero no solo ellos. Hace aproximadamente un mes su mejor amiga, Sara Carbonero, le organizó una babyshower a la que se sumaron muchas de sus amigas y en la que, por supuesto, no faltaron ni los globos ni los regalos para Hugo, como se llamará el niño. Si bien no pueden estar juntas todo el tiempo que quieren debido a que Sara vive en Oporto, gracias a la reincorporación a Telecinco de la mujer de Iker Casillas ahora se pueden ver un poco más. “Sara está en Oporto, viene mucho por trabajo y nos vemos mucho”, comentó al respecto. De hecho, están tan unidas que no hace mucho aseguró que son “como hermanas” y que al igual que Carbonero está “como loca” por su maternidad ella quiere a sus hijos “como si fueran mis sobrinos”.