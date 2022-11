Isabel Jiménez siempre ha sido uno de los apoyos más incondicionales de Sara Carbonero, tanto en los buenos como en los malos momentos. Ahora que la periodista ha tenido que ser operada de urgencia, la presentadora de los Informativos Telecinco le ha vuelto a mostrar su apoyo estando a su lado. Mientras sigue ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra, todos queremos saber cómo se encuentra Sara. Su amiga ha ido a trabajar como todos los días, pero está en continuo contacto con su amiga y la familia de esta.

Isabel Jiménez ha tranquilizado sobre el estado de salud de Sara

El hecho de que haya ido a trabajar a las instalaciones de Mediaset ha permitido que fuera vista por otros rostros conocidos de la cadena, que no han dudado en preguntarle sobre el estado de salud de la periodista. Isabel Jiménez ha querido tranquilizar a todos: «No te preocupes que está muy bien. Estate tranquila», le ha declarado Isabel a Marta López, que ha transmitido las palabras de la periodista.

Marta López se la ha encontrado en maquillaje de Mediaset y no ha dudado en preguntarle cómo se encuentra Sara. Además de que sus palabras han sido tranquilizadoras, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se ha fijado en el rostro de Isabel, que según ella «tenía buena cara». La noticia de su operación de urgencia cogía por sorpresa a todos esta pasado miércoles y las primeras palabras de la presentadora de Informativos han tranquilizado a todos.

Está muy pendiente de su amiga en estos momentos

La presentadora de Informativos Telecinco ya le demostró hace tres años que siempre iba a estar a su lado cuando anunció que padecía cáncer de ovario. De hecho, Sara le dedicó unas bonitas palabras para felicitar en febrero de 2020 a su amiga junto a una foto de ambas en el hospital: «Parafraseando a una gran amiga portuguesa, yo siempre pensé que tenía una hermana hasta que 25 años después conocí a la segunda. A lo largo de nuestros casi 10 años de amistad nos hemos ido haciendo muchas y diversas fotos. Fotos en los eventos y saraos que pisábamos, fotos en la sala de maquillaje de la tele, en el comedor, en el plató, en nuestras cenas, fotos para revistas, para @slowloveoficial, fotos en nuestros viajes de vacaciones, en mi pueblo, en Almería, fotos con los niños, por las calles de Oporto… lo que no teníamos era ninguna en el hospital. Y mira por dónde este último año nos hemos hecho unas cuantas. Por eso esta vez me apetecía felicitarte sin maquillaje ni glamour y rescatar esta foto que tenía guardada para recordar algunas de nuestras batallas, donde no me has soltado la mano ni un solo segundo. Cuando cambiamos los vestidos por las batas de hospital y nos echábamos la siesta apretujadas en la cama. Cuando pedíamos comida mexicana a domicilio a la habitación y poníamos el altavoz con nuestras canciones favoritas para bailar en la terraza. Tus preguntas y conversaciones con los médicos, tus noticias para mi. Nuestras risas, porque sí, nos hemos reído muchísimo. Tus notas, tus flores, tu sonrisa a todas horas. Ojalá nunca hubiéramos tenido que probar de esta manera nuestra amistad pero ahora sabemos que es indestructible, a prueba de golpes, cicatrices y cremas de verduras sin sal».

Cristina Tárrega asegura que Sara «está animada»

Otra que conoce cómo se encuentra Sara Carbonero es Cristina Tárrega, que ha podido hablar con el círculo de la periodista. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ asegura que se encuentra animada y muy contenta: «Estuvo hablando con gente de mi entorno y está todo bastante normalizado y controlado y está en las mejores manos», explica Cristina. «Y ella es una mujer fuerte y optimista», recalca.