Isabel Gemio se ha confesado ante las cámaras sobre lo que hará una vez que se retire y es que tiene claras cuáles son sus prioridades.

Isabel Gemio sigue estando de actualidad tras su tenso desencuentro con María Teresa Campos. La periodista se mostró rota después de todas las críticas que recibió por parte de la malagueña, por lo que hastiada de la situación llegó incluso a plantearse alejarse de los medios de comunicación a nivel profesional. La comunicadora ya no está en televisión, tampoco en la radio, pero sí continúa en su canal de Youtube ‘Charlas con alma’, una vía en la que ella se mantiene activa. Si bien hace unos días dijo que daba su carrera por terminada y tiraba la toalla, ahora Isabel Gemio ha confesado a qué pretende dedicarse si no vuelve a trabajar en primera línea. La de Badajoz a sus 60 años tiene claras sus prioridades y estas son básicamente personales, relacionadas con los suyos, tal y como puedes descubrir en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Vídeo: Gtres

No es lo único que Isabel Gemio explica durante estos minutos de los que podrás ser testigo. La periodista también quiere enviar un mensaje de ánimo a Julia Otero, quien esta semana se confesaba ante sus oyentes sobre el problema de salud que está viviendo. La presentadora de ‘Onda Cero’, cadena en la que trabajó Isabel en el pasado, está haciendo frente a un cáncer al que se esforzará en vencer, una situación por la que Gemio le ha mandado todo el ánimo del mundo. «Ella tiene muchísima fuerza y, además, ese tipo de cáncer, si se coge a tiempo…Mi padre, desgraciadamente murió muy joven con 59 años, pero en aquella época no pasa lo de ahora. Afortunadamente todo ha mejorado y cogiéndolo a tiempo no hay problema. Ella lo conseguirá porque es muy fuerte», ha dicho la locutora. Mucho más relajada, Isabel Gemio se ha confesado durante un paseo con sus mascotas, unas declaraciones que darán mucho que hablar.