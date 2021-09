Isabel Gemio defiende a Rocío Carrasco:» Es dueña de hacer lo que quiera con la memoria de su madre»

El nombre de Rocío Carrasco lleva sonando con fuerza desde hace unos meses. La emisión de la primera parte de su docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, dio mucho de que hablar pero la segunda parte, ‘En el nombre de Rocío’, no está dejando a nadie indiferente. En esta nueva temporada, que Mediaset anunció que se emitiría este otoño, Rociíto mostrará los escritos de su madre, Rocío Jurado, sobre algunas relaciones familiares con el clan Mohedano. Además se revelará todo lo que ocurrió con el testamento y la herencia de la ‘Más Grande’. Son muchos los personajes famosos que se han pronunciado al respecto, siendo la última de ellas Isabel Gemio. La periodista siempre mantuvo una excelente relación con Rocío Jurado y ahora habla sobre este tema tan candente.

Isabel Gemio desvela que no va a juzgar a Rocío Carrasco

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, Isabel Gemio se pronuncia sobre la próxima publicación de las reflexiones de Rocío Jurado: «Ella es su hija y ella es muy libre de hacer lo que ella considere. Yo puedo estar o no de acuerdo pero eso no importa. Y si no estoy de acuerdo se lo diré en privado pero no públicamente, es dueña de eso y que es dueña de hacer lo que quiera con la memoria de su madre. Yo no la voy a juzgar ya hay demasiados juicios mediáticos en este país», han sido sus palabras.

Además, durante estas semanas se ha rumoreado sobre la posibilidad de que uno de los episodios vaya destinado a revelar una supuesta mala vida que Ortega Cano le dio a la artista: «Yo he demostrado que siempre he sido una amiga muy discreta, y si no hablaba cuando ella estaba imagínate ahora», «¿tú crees que yo puedo contestar a esa pregunta? ¿Tú crees que yo estaba allí?», ha asegurado. Puedes escuchar el resto de declaraciones en el vídeo que os hemos mostrado anteriormente y que no te puedes perder.

La llegada de Edmundo Arrocet, otro tema puntero en la actualidad

En la última reaparición de Isabel Gemio, la periodista también ha hablado del regreso a España de Edmundo Arrocet para participar en el nuevo concurso ‘Secret Story’. Los periodistas querían conocer su opinión al respecto y ella no daba crédito. Con mucho humor, ha soltado lo siguiente: «Ay que fuerte! Me dejáis sin palabras de verdad. No sé no contesto». Hay que recordar que desde su ruptura con María Teresa Campos, el humorista no había regresado a España hasta ahora. ¿Cuál será su secreto? Habrá que esperar a que de comienzo el programa para «descubrirlo».