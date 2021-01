Isabel Gemio ha querido cumplir con una curiosa tradición que realiza por su cumpleaños, hoy que cumple 60 años. Vea el vídeo de su curiosa actuación en el baño

Isabel Gemio ha querido contrarrestar la imagen tensa que mostró hace unos días al entrevistarse con María Teresa Campos para su canal de YouTube, donde el buen rollito entre las periodistas no hizo acto de presencia. Las preguntas de Isabel Gemio a la veterana periodista parecían incomodarla y poco a poco la tensión se interpuso entre ellas. Ahora eso queda atrás. La presentadora ha cumplido 60 años, una cifra redonda, y quiere dejar atrás no solo lo malo que nos ha traído el 2020, sino también la imagen más dura y combativa de su última entrevista. Lo ha hecho cumpliendo con una tradición personal que mantenía con sus amigos cuando le tocaba soplar las velas de su tarta de cumpleaños: una actuación de ‘La Lupe’, este año desde el baño de su casa.

“La tradición continúa. Cada año, por mi cumpleaños, La Lupe tiene su momento. Mis amigos son testigos. Ya que no hubo fiesta, permitidme compartirlo con vosotros. ¡Me encanta La Lupe!”, grita a los cuatro vientos una Isabel Gemio en su versión más divertida y desenfadada, que se arranca a cantar la emblemática artista cubana que ha participado en la banda sonora de algunas de las películas de Pedro Almodóvar.

Una faceta hasta ahora desconocida de Isabel Gemio, al menos para el público general, pero que ella misma ha querido acercar a sus seguidores, explicando un poco en qué consiste esta tradición de cantar por su cumpleaños. “Bailando, comienzo el día, bailando. En todos mis cumpleaños me gusta bailar. Este año, sin amigos, pero no quiero dejar de hacerlo. Brindaré por los que están y por los ausentes. Por los que perdí. Por los que vendrán. Por vosotros que por aquí me habéis dado calor en los días más fríos. No pensaba hacerlo, pero la vida hay que celebrarla, aunque duela. Porque a pesar de todo tengo muchos motivos para dar las gracias”, confiesa Isabel Gemio radiante de felicidad por cumplir 60 años, aunque tenga que hacerlo alejada de las personas que más quiere para protegerlas.