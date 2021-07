Isabel Gemio, amiga de Rocío Carrasco, ¿apoya su trabajo en ‘Sálvame’?

Isabel Gemio asegura que no quiere enturbiar el estreno de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’. Tiene un gran cariño hacia ella, pero por sus palabras deja entrever que ella no hubiera aceptado la propuesta del programa después de las numerosas críticas que ha recibido en los últimos años. Aunque la apoya y se alegra de las cosas buenas que le pasen, ha dicho que no la ha felicitado por esta oferta laboral, lo que revela que para ella no es tan positivo. La presentadora no se ha mojado demasiado, pero tanto su actitud como sus declaraciones hablan por sí solas y así puedes comprobarlo en el vídeo que te ofrecemos en este artículo. Comienza una nueva etapa para ella y, aunque ella ha revelado qué piensa Fidel, es ahora cuando empieza a descubrirse qué piensa el resto.

Isabel Gemio no es la única que ha dado su parecer frente a las cámaras de televisión. María Teresa Campos conectaba este jueves desde Málaga para explicar a la audiencia lo feliz que está porque la productora haya sabido valorar el talento de Rociito y confíen en ella para ser defensora de la audiencia. De hecho, ella tiene mucha experiencia por lo que incluso le ha dado consejos que, a buen seguro, le valdrán de cara a su futuro en el programa. ««Le daría algunos consejos, la defensora tiene que ser completamente imparcial cuando la audiencia habla, pero tiene luego que darle la oportunidad a aquellos que han hablado bien o mal de contestar. Y sobre todo no enfrentarse al espectador, respeto», ha dicho.