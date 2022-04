El programa presentado por Nagore Robles, ‘Baila conmigo’, está dando mucho más que hablar. En él hemos descubierto el inesperado embarazo de Lucía e Isaac Lobo, relación ya extinta, pero cuyos exnovios estarán obligados a tener continuo contacto debido a su hijo. El catalán sigue haciendo su vida sentimental y así lo demuestra que se haya descubierto que él y Anabel Pantoja podrían haber tenido un romance. Este jueves hacían saltar la liebre en su último programa, donde mostraban una conversación entre Isaac y Maika. «¿Tú qué tienes con Anabel Pantoja? Me he enterado. Ahora no hay cámaras», le preguntaba ella. «¿Pero quién te ha dicho algo?», respondía él.

Ella se excusaba en que tenía sus fuentes, siguiendo así aquel refrán de «se dice el pecado, pero no el pecador». La respuesta de Isaac Lobo es toda una sorpresa, al menos todavía. Nagore Robles se mostraba impactada, pues no sabía nada acerca del posible idilio que, quién sabe, si llegará a buen puerto. Él se hizo el sorprendido, pero las redes sociales se convertían en un hervidero de mensajes, ya que ambos están solteros y no sería de extrañar que hubieran tenido algún encuentro ahora que ninguno tiene pareja.

Pronto Isaac tendrá que responder a si ha tenido algo o no con la influencer, un bombazo sobre el que saldremos de dudas estos días. La otra protagonista de esta historia, de momento, no ha respondido a los rumores y es que está centrada en su futuro como ‘Superviviente’. Cabe recordar que pronto podrán rumbo al reality en el que convivirá junto a otros rostros conocidos como Kiko Matamoros o Nacho Palau. Allí quizás reflexione acerca de sus amores presentes y pasados y es que hay quien cree que incluso podría retomar a su salida del concurso su historia de amor con Omar Sánchez. A pesar de que su matrimonio tan solo duró cuatro meses, tienen buena relación, prueba de ello, el último mensaje que posteó en su red social.

Esta semana el canario publicó una storie cuando Anabel Pantoja fue confirmada como participante oficial de la aventura selvática: «El año pasado me tocó a mí y fue una experiencia única e inolvidable, este año confío en ti y en las fuerzas y ganas que tienes. A por todas». Ella espera dar la talla y no rendirse como sucedió en su momento, por lo que quiere que todo el mundo confíe en su arrojo. La sobrina de Isabel Pantoja quiere darlo todo y su exmarido es el primero que confía en que eso sea así.

(Noticia en elaboración)