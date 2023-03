Isa Pantoja, muy molesta con Manuel Cortés y Alma Bollo: "No me lo esperaba"

A lo largo de las últimas semanas hemos sido testigos de varios enfrentamientos entre los hijos de Raquel Bollo y Asraf Beno. Un hecho que incluso ha hecho que se enfrentaran la propia Raquel con Isa Pantoja en el plató de 'Supervivientes'. La relación familiar pende de un hilo y la hija de Isabel Pantoja está muy molesta con Manuel y Alma Cortés. Así lo ha hecho saber este mismo viernes en el 'Fresh' de 'El programa de AR' donde se ha sincerado y ha mostrado su malestar con ellos por la actitud que están manteniendo con su prometido, Asraf, en los Cayos Cochinos. No se esperaba el nivel de discusiones entre ellos.

Isa Pantoja ha acudido para comentar la última gala de 'Supervivientes' donde se ha enfrentado, de nuevo, a las imágenes de las discusiones entre Asraf con Manuel Cortés y Alma Bollo. "Creo que a él lo advirtieron de fuera porque él mismo lo dice. Yo sé perfectamente quien le ha podido advertir de fuera y ya está. Es verdad que la primera discusión que tiene con Alma y la primera que tiene con Manuel son cosas de convivencia que yo era consciente de que se podían dar. Pero ya cuando empiezan con un tono mal, empiezan a meter cosas de fuera. Sobre todo, a mí lo que me duele es que Manuel me mete a mí para herir a Asraf y hacer que él salte", comienza diciendo.

Isa Pantoja confiesa que no le gusta el tono que tiene la discusión entre Asraf y Manuel Cortés

La hija de la tonadillera asegura que tanto Raquel Bollo como el resto de telespectadores de "tienen que entender que eso a mí me molesta porque yo me lo espero de cualquier concursante, pero no de mi primo. No me gusta que me meta a mí y diga que hace show fuera, que yo no sé como se comporta Asraf y que él lleva haciendo un pack conmigo desde hace cuatro años. Eso me deja a mí de tonta y a él de aprovechado", continúa diciendo mostrando su malestar con el comportamiento que está teniendo Manuel Cortés con su pareja dentro del concurso. "A mí en la discusión llega un momento en el que el tono no me gusta. Y eso lo digo. Pero a mí me molesta que me meta a mí y además continuamente también está metiendo a gente de fuera porque también se ha referido a su hermano, a Anuel", añade.

Sin embargo, no está enfadada únicamente con Manuel Cortés, sino también con su hermana, Alma Bollo, que tras una conversación con su hermano ha mantenido otra actitud con Asraf Beno: "No me gustó como se refirió Alma con él, de esa manera despectiva diciendo "este" como despreciando. No me gusta. Yo creo que si tienen cosas de convivencia no nos va a afectar pero llegará un momento que si llega a lo personal, sí", confiesa Isa Pantoja.

El mensaje que la hija de Isabel Pantoja le gustaría mandarle a su pareja

Durante su charla con Joaquín Prat y el resto de compañeros de programa, Isa Pantoja ha asegurado que "a mí me gustaría decirle a Asraf que lo está haciendo muy bien, que esta vez le veo más relajado, que si tiene que discutir, lo haga porque nadie tiene porque pisotearle. Pero que espabile en el sentido de que no intente buscar a Manuel otra vez y así dejar las cosas normal". Y además revela que "yo sabía que iban a tener discusiones pero no me imaginaba que iban a llegar a este punto, sinceramente".