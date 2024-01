Isa Pantoja asesta el golpe definitivo a su madre: "Mi hijo cada vez pregunta menos por ella"

El distanciamiento entre Isa Pantoja y su madre cada vez es mayor. La ausencia de la tonadillera en la boda de su hija marcó un antes y un después en la relación existente entre ambas, y ahora la colaboradora no tiene reparo en hablar de ello en sus apariciones públicas. Y es que, aunque siente cierta pena por estar viviendo esta situación con uno de los pilares fundamentales de su vida, la joven suele recalcar que es feliz junto a su marido y su hijo.

Este viernes en ‘Vamos a ver’, Isa Pantoja ha vuelto a sincerarse al admitir que da por perdida la relación con su madre: “Quité la foto de mi madre después de la boda. Siempre he estado muy prudente, pero quiero hablar. No creo que la culpa de que acabes mal sea de los padres, pero sí que creo que la familia es la base de todo y puede crearte traumas. Yo he tenido una infancia feliz y me refugio en la adopción porque me parece algo tan bonito que me hace olvidarme de las cosas malas”, ha comenzado explicando.

Isa Pantoja y el pequeño Alberto, cada vez más distanciados de la tonadillera

Si algo tiene claro la colaboradora, es que su mayor prioridad es la de proteger a su hijo por encima de todo: “Creo que tener una foto de mi madre, además de artista, creo que no refleja que sea ni mi madre ni su abuela. Yo tengo un sobre lleno de fotos con ella y eso me parece más cercano cuando ni tengo relación con ella ni creo que la tenga. Mi hijo me preguntó en su momento, pero cada vez lo hace menos”, ha confesado, dejando entrever que el pequeño Alberto cada vez se acuerda menos de la intérprete de ‘Marinero de luces’ dada su poca relación.

Por otro lado, la hermana de Kiko Rivera ha demostrado que, en diversas ocasiones, ha ofrecido a su progenitora la oportunidad de sentarse a hablar tanto con ella como con su hijo: “Ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y con mi hijo y no lo ha hecho (…) Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella”, ha zanjado con total rotundidad.

De esta manera, Isa ha aclarado que sigue firme en sus convicciones y que no pretende dar ni un paso atrás en su vínculo con Isabel Pantoja. No obstante, y aunque no tiene esperanza alguna de retomar la relación maternofilial con ella, la tertuliana ha asegurado que no guarda ningún tipo de rencor a su madre. Está totalmente agradecida a ella y considera que su adopción fue “un gran acto de amor”, ya que “nunca ha habido diferencia entre Kiko” y ella: “Su error para mí ha sido sobreprotegerme pensando que era por mi bien cuando no me ha hecho bien”, contaba en ‘¡De Viernes!’.