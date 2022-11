Isa Pantoja ha reaparecido justo el día de su cumpleaños. La hija de la tonadillera tiene el día libre y no acudirá a ‘El programa de Ana Rosa‘, pues piensa celebrarlo en el Puerto de Santa María (Cádiz), donde reside junto a su hijo y Asraf. Ahora son muchas las preguntas sobre cuál será su plan, con quién piensa soplar las velas y cuáles son los familiares que hasta ahora han levantado el teléfono para felicitarla y desearle un bonito día. Cabe recordar que en el clan Pantoja ha habido muchos altibajos y no ha sido nada fácil encontrar la paz, de hecho, ella sigue sin tener relación con su hermano Kiko Rivera, a pesar de su intento de acercamiento. ¿Servirá este día para limar asperezas y enterrar el hacha de guerra entre ellos? No te pierdas el vídeo, pues en él la propia Isa Pantoja habla sobre qué hará este 8 de noviembre.

Vídeo: Europa Press

Isa Pantoja espera que su madre, Isabel Pantoja, se ponga en contacto con ella para felicitarla y es que madre e hija tienen una buena relación en la actualidad. Todo apunta a que aprovechará la joven un día para acercarse a Cantora y reunirse con su madre, un viaje que, según ha contado ella misma, no hará el propio día de su cumpleaños, sino más adelante.