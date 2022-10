Chabelita Pantoja y Kiko Rivera están condenados a no entenderse. Desde hace meses han entrado en una espiral de la que no quieren salir, de hecho, ella confirmaba hace tan solo unos días que no quiere retomar ningún contacto con su hermano. «Me parece una persona despreciable. Me humilla», dijo la joven en televisión. Cansada de las declaraciones del DJ que cada vez que tiene oportunidad da en diferentes medios de comunicación, Chabelita ha tomado la firme decisión de romper su relación con él. No quiere saber nada de él y, además, le advierte de que si sigue por ese camino terminará quedándose solo: «Tiene que hacer examen de conciencia, pero no se arrepiente. Estoy indignada. El dolor se me ha pasado. Me humilla con el tema del dinero. No vayas con esa chulería porque no vas a llegar a ningún sitio. Te vas a quedar solo». Mientras el DJ se ríe delante de las cámaras, su esposa Irene Rosales ha salido de nuevo en su defensa, una actitud que siempre suele criticarle Chabelita.

Vídeo: Europa Press

La joven considera innecesario que Irene le defienda ante cualquier situación, pues cree que no le ayuda, sino todo lo contrario. Tampoco cree que le haya ayudado cuando las cosas entre Chabelita y Kiko eran salvables, tal y como en su momento dijo ella en la pequeña pantalla. «Ni públicamente ni en privado ha tenido un gesto de acercamiento conmigo. He echado en falta un poco de empatía. A mi cuñada Irene la respeto, pero no quiero que se interponga entre mi hermano y yo», espetó en su momento. Desde hace meses no hay comunicación y todo apunta a que no volverá a existir entre ellos, un vínculo que se ha roto por completo tras un cruce de acusaciones que ninguno es capaz de olvidar.

Irene Rosales: «Me importa mi marido»

Irene, por su parte, no quiere avivar más polémicas, pero sí insiste en que, pese a todo, ella seguirá apoyando a su marido. «Te aseguro que no voy a entrar en nada y que no me importa lo que se diga. Me importa mi marido», comenta Irene cuando le pregunta la prensa. De este modo confirma que solo se centra en los suyos, de hecho, asegura que no tiene nada que decirle a Chabelita, quizás evitando más confrontaciones entre ellas. «¡¿Yo?! No tengo nada que decir. No, no», responde al periodista que le pregunta si tiene algo que decirle a su cuñada.

Vídeo: Europa Press