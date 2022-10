Irene Rosales lleva años siendo el apoyo más incondicional de Kiko Rivera. A pesar de que muchas veces sabe que las acciones de su marido son desmedidas, de cara a los medios de comunicación, ella siempre ha sacado las uñas por él. Desde hace unos días, el dj atraviesa un delicado momento, ya que ha tenido que responder tajante sobre los rumores que apuntan a que no es hijo de Paquirri.

El hijo de Isabel Pantoja no ha dudado en pronunciarse al respecto: «Papá, no sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo. Yo me siento como tal y así será siempre. Se olvidan que uno tiene sentimientos y el daño que pueden llegar a hacer. Solo espero que el karma exista. Te extraño papá», ha escrito con tristeza.

Su mujer, consciente del daño que le hacen a él estas cosas, ha querido salir en su defensa: «Lo único que te puedo decir es que sé que si ha habido algún comentario y le ha cogido un poco más débil o lo que sea…», empieza diciendo sobre los sentimientos que tiene su marido, que está totalmente destrozado con estos rumores.

Irene Rosales sale a defender a su marido, Kiko Rivera

Vídeo: Europa Press.

Irene Rosales no ha dudado en hacer una comparación con ella misma, que perdió a sus padres en un corto plazo de tiempo: «Yo por ejemplo sé lo que es no tener padres y nada más que te viene un mínimo recuerdo o algo pues te vienes abajo, pero bueno. Imagino que estará dolido con ese tipo de comentarios».

Con este mensaje, Irene Rosales deja claro que su marido está pasando un delicado momento. De hecho, se ha mantenido en silencio en las redes sociales, donde normalmente es muy activo. Sus Stories dando su opinión a todos los que dudan sobre ser hijo de Paquirri o no fue lo último que hizo público. Esto contrasta con el buen momento profesional que atraviesa. Y es que Kiko Rivera está a punto de sacar nuevo tema, Vudú, del que quiere mostrar un adelanto antes para sorprende a sus fans.