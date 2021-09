Irene Rosales se ha sincerado y ha hablado de cómo se encuentra tras dejar su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’, además de una posible vuelta al mismo

Irene Rosales sigue disfrutando de sus vacaciones de verano. Junto a Kiko Rivera y sus dos hijas, Ana y Carlota, están pasando unos días de merecido descanso en Huelva. Ambos han ido compartiendo algunas instantáneas de cómo están pasando estos días familiares antes de un gran evento: la boda de Anabel Pantoja. Este mismo miércoles, Kiko Rivera ha confirmado su asistencia al enlace de su prima junto a Omar Sánchez. Una noticia que puedes leer al completo en el siguiente enlace. Por su parte y en mitad de sus días de descanso, la sevillana ha querido hacer una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores y sincerarse con aquellas dudas que estos tienen. ¿Volverá a su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’? ¿Quiere volver a ser madre? ¿Participaría en un nuevo reality? Puedes saber la respuesta a todas esas preguntas, a continuación.

Irene Rosales confiesa cómos e siente tras dejar su puesto en ‘Viva la vida’

Una de las mayores preocupaciones de sus seguidores es conocer si Irene Rosales volverá a la televisión y si la echa de menos. Hay que recordar que la mujer de Kiko Rivera abandonó su puesto de trabajo como colaboradora en ‘Viva la vida’ por la presión mediática. Necesitaba airearse tras estar en el punto de mira tras todas las disputas familiares que acechan al clan Pantoja. Esto supuso que diera un puño sobre la mesa y dejara de participar en el programa de los fines de semana pero, ¿volverá?

A pesar de confesar que echa de menos a sus compañeros y «al ambiente tan sano que hay dentro de ‘Viva la vida'» de momento no está en sus planes volver. «Lo cierto es que ahora mismo no estoy aún preparada para tener que dar explicaciones sobre cosas que puedan afectar a mi vida». Irene Rosales es consciente de que ella en sí misma es un personaje: «Cuando a mi me contratan para trabajar de colaboradora en la TV sé perfectamente que es sobre todo para hablar sobre temas personales y familiares«, asegura.

¿Será participante del nuevo concurso de Telecinco?

A pesar de hacer esa confesión, quiere puntualizar que «en ‘Viva la vida’ jamás me han exigido nada, pero soy consciente del porqué estoy allí». Irene Rosales ha confesado que «ahora mismo» no está preparada: «Me pongo nerviosa cuando lo pienso, pero echo mucho de menos a mis compañeros», ha asegurado. Aunque tiene muy clara esta idea, lo cierto es que no le cierra la puerta a la vuelta a Telecinco. Y es que cuando le preguntan por una posible participación como concursante de ‘Secret Story‘. Ha respondido lo siguiente: «Shhh. Si te lo digo ya no es un secreto«. ¿Significa esto que participará en el concurso o por el contrario tan solo sigue con el juego del programa? Habrá que esperar para conocer la respuesta a esto.