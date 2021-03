La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha querido enseñar cuál es su rincón favorito de la casa que comparte con Kiko Rivera y sus hijas, y que sacará mucho en las redes durante la primavera.

Irene Rosales aprovecha los días entre semana para pasar tiempo en casa, acompañada de su marido, Kiko Rivera, y sus hijas, Ana y Carlota. La colaboradora de televisión luego pasa todo el fin de semana en Madrid, donde colabora desde hace unos años en ‘Viva la vida’. Este es el motivo principal que le lleva a aprovechar los días entre semana para estar con sus pequeñas y jugar con ellas desde que estas salen del cole.

Lleva años viviendo en una casa en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, donde tiene una vivienda de dos plantas y un pequeño jardín. En este espacio exterior ha puesto ahora un césped artificial, lo que ha hecho más agradable la estancia. Ahora que llega el buen tiempo, la colaboradora de ‘Viva la vida’ sale con sus hijas después de comer para disfrutar de momentos de relax y desconexión.

Y esta terraza exterior que aún tiene que vestir con más muebles, según ella misma ha apuntado, se ha convertido ya en su rincón favorito de su casa. Ella misma ha querido enseñar cómo lo tiene. Y es que además de poner una mesa con sillas para comer o cenar durante la primavera, Irene Rosales ha puesto un sofá de exterior con una mesa baja del mismo modelo, y una barbacoa americana.

Irene Rosales tiene un rincón favorito en su casa: la terraza exterior

«Desde que tengo el césped aprovecho mucho más el jardín, sobre todo cuando hace este solecito. Pero la que más lo aprovecha es mi hija Carlota, que se lleva aquí tirada todo el día. Os voy a enseñar un poco, aún tengo que poner muchas más cosas en el jardín, pero tenemos muchas ganas de estrenar también la barbacoa», explica Irene mientras enseña cómo le está quedando el jardín.

No hay duda de que Irene piensa hacer muchas comidas y cenas con amigos en su casa cuando esté permitido reunirse con más gente. Por ahora solo está permitido un número de seis personas en los hogares de los andaluces, sin contar, claro, a los niños pequeños. Este fin de semana podría ser el momento perfecto para hacer algún evento en su casa.

Está deseando estrenar su barbacoa nueva

Salir al jardín para Irene Rosales con este tiempo que hace en Sevilla es como recargar pilas y energía. La colaboradora de ‘Viva la vida’ lleva unos días complicados después de que hiciera público las cartas amenazantes que recibe en su casa por parte de algunos fans de Isabel Pantoja.

La pareja está recibiendo cartas anónimas en su domicilio de Castilleja de la Cuesta donde lo más bonito que le dicen es «sois malas personas«, tal y como ha revelado la colaboradora de televisión. Todo esto llega después de que Irene pidiera a todos sus seguidores que denunciara a una cuenta de Instagram donde detrás de un perfil falso, le amenazan e insultan constantemente.

Harta de vivir esta situación, la colaboradora decidía denunciar públicamente la situación que está viviendo que asegura que se acerca ya al «acoso». «Os dije que denunciarais una cuenta porque recibo insultos, de vez en cuando me nombran a mis padres y ahí es cuando no puedo más, pero lo que nunca os he contado es que recibo en casa cartas, como tres o cuatro cartas a la semana, de gente desconocida donde lo más bonito es que somos unas malas personas. Imaginaros todo lo demás», comienza diciendo Irene Rosales visiblemente enfadada por la situación que tiene que estar viviendo en su propia casa.