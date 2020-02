4 Su mensaje de despedida a su madre

« Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta, pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella 💫 Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami», escribía Irene.