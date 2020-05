Irene Rosales ha pasado unos días de confinamiento de lo más relajada. En compañía de su marido, Kiko Rivera, y sus hijas Ana y Carlota, no ha parado de compartir cómo han vivido estos días en su casa de Sevilla. En la capital hispalense se encuentran ya en la fase 1 de la desescalada, lo que permite ya a sus habitantes a hacer más planes, como visitar a familiares y amigos en sus domicilios.

Aún así, la colaboradora de ‘Viva la vida’ tiene la suerte de vivir en una casa grande, lo que le permite buscar planes divertidos a sus hijas para que no se desesperen. Hace unos días compartía divertida cómo sus pequeñas no la dejaban ni un momento sola durante sus mañanas en casa.

Unos días de cuarentena que han dado para mucho. A muchos de nosotros nos ha dado por apuntarnos a hacernos un cambio de look cuando esto acabe. Esto se le ha pasado también por la cabeza a Irene Rosales, que nada más han abierto las peluquerías, se ha ido a cambiarse de look: de castaña a morena muy oscura.

Irene Rosales no podía aguantar más y se ha ido a la peluquería a cumplir su sueño de volver a estar morena. Tenía muchas ganas de volver a verse con el pelo mucho más oscuro. Como no podía ser de otra manera, la colaboradora de televisión ha compartido el resultado con sus seguidores.

Este cambio tan radical para haber gustado mucho a sus fans, que no han dudado en hacérselo saber: «Desde luego, te queda súper bien 😍👌🏻», «Qué bonito color de pelo 😍😍», «Vas guapísima de morena 😍», «Qué guapa estás de morena, me gusta más», «Guapa», «Te queda genial», han comentado.

Ella también parece haber quedado muy contenta y satisfecha con el cambio de look. A pesar de que es muy radical, Irene Rosales no ha parado de compartir imágenes de su nuevo pelo. Y llama mucho la atención el giro que ha dado a su imagen, ya que hace apenas unos días mostraba su pelo castaño casi rubio por las mechas californianas.

Parece que Irene Rosales quiere entrar en el verano con un pelo más oscuro. Es muy probable qe con el sol se le aclare y le vuelvan a salir las mechitas rubias que tenía, con lo que podría conseguir un color de pelo ideal para esta época del año que llega de buen tiempo.

No es la primera vez que Irene Rosales presume de un cambio de look. Aunque es muy fiel a su corte de pelo, la colaboradora no tiene problemas a la hora de arriesgar con el color. A continuación, os mostramos todas las veces que Irene ha llevado su pelo de diferente manera: