Irene Rosales confiesa que habla con Anabel Pantoja, pese a la nueva guerra con Kiko Rivera

El clan Pantoja vuelve a estar en pie de batalla y los bandos parecen haberse entremezclado hasta el punto de no saberse ya quién dice la verdad y quien miente descaradamente en una historia de dimes y diretes que no hace más que evidenciar que están muy lejos de la paz. Tras la trágica muerte de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, y la boda de Anabel Pantoja con la ausencia de casi toda su familia, a excepción de Chabelita Pantoja, se ha producido un cruce de informaciones contradictorias. Las acusaciones de mentir van de un lado a otro y en medio de todo se encuentra, una vez más, Irene Rosales, que mira por el bien de su marido, Kiko Rivera, pero no quiere que sus declaraciones decanten la verdad de lo sucedido a ningún bando en concreto, por no ser señalada como traidora por nadie. Sin embargo, no tiene reparos en confesar que sí ha tenido oportunidad de hablar con Anabel Pantoja tras el estallido de la enésima guerra con su primo, quien ya ha roto lazos con ella y ya promete una venganza.

Irene Rosales ha sido preguntada en infinidad de ocasiones en los últimos días sobre lo que ha sucedido entre su marido y su prima. Kiko Rivera ha decidido retirarle la palabra a Anabel al comprobar que esta había puesto trabas a su reconciliación con su madre y a que éste se presentase en Cantora tras la muerte de doña Ana. Hizo oídos sordos a los consejos y siguió el dictamen de su corazón, lo cual le llevó a brazos de su madre, descompuesta por la pérdida y con los nervios a flor de piel ante el reencuentro con su hijo. Después, entrecruzando palabras y poniendo en evidencia lo que supuestamente Anabel había dicho al otro bando se descubrió la presunta traición de ésta a su primo, el cual piensa ajustar cuentas llegado el momento, pero su primer paso ha sido retirarle la palabra y eliminarla de sus redes sociales.

Irene Rosales se quiere mantener alejada de esta polémica al no saber muy bien cómo obrar. Si habla la lía y es que anda en un camino plagado de minas donde las verdades y las mentiras no son tan rotundas como se quiere hacer ver. Lo que sí ha querido dejar claro la mujer de Kiko Rivera es que ella sí que habla con Anabel Pantoja, que no tiene intención por el momento de seguir los pasos de su marido y retirarle la palabra, pero que serán ellos los que deban acercar posturas hasta la reconciliación, como ya han hecho en el pasado, o romper lazos definitivamente y continuar con su vida sin hacerse más daño. Vea el vídeo en el que Irene deja claro al menos el punto que más le interesa y opta por rechazar una respuesta a las preguntas más complicadas.