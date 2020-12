Eva González ha revelado el original regalo que su hijo Cayetano, fruto de su relación con Cayetano Rivera, le ha pedido para estos Reyes Magos

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Aunque este año será muy diferente y especial por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, ya son muchos los famosos que han comenzado con los preparativos. Una de ellas ha sido Eva González, que este miércoles fue la invitada de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ con motivo de la recta final de ‘La Voz’. Durante su conversación con el presentador reveló el original regalo que su hijo, Cayetano, le ha pedido a los Reyes Magos este año. Algo que nadie se podría imaginar y que ha hecho tanto a Pablo como al resto de colaboradores desternillarse en el plató.

Cayetano no ha podido ser más ocurrente y original a la hora de pedir su regalo para los Reyes Magos. “Para Reyes se ha pedido parmesano… ¡solo quiere parmesano! Le digo «cariño, algún juguete». Y me dice «no, mami, tengo juguetes, ¿no lo ves? Quiero parmesano». Y digo «¿y para mamá?», dice «parmesano para todos»», ha contado la presentadora. A pesar de que el pequeño Cayetano, fruto de su matrimonio con Cayetano Rivera, tan solo tiene dos años y medio, su madre asegura que «es un tío muy práctico».

Eva González habla de su familia en directo

A pesar de que suele ser muy hermética con su vida familiar, en esta ocasión, Eva González ha hecho una excepción y ha desvelado algunos detalles más sobre su hijo. «Habla muchísimo, ha salido a su madre. Habla con las manos«, cuenta. Precisamente, hace tan solo unos días, la presentadora compartía una imagen de su hijo viendo el arcoiris. Escribía lo siguiente: «Hoy mi pequeño ha visto por primera vez el arco iris y yo muero de amor cuando ha levantado su manita para alcanzarlo 🌈». Para Eva, su hijo es la mejor medicina ante este año tan complicado para todos.

Y es que el 2020 ha sido un año complicado para la que fuera Miss España. La andaluza ha visto cómo el confinamiento paraba las grabaciones de ‘La voz’. Y a principios de año salían a la luz en SEMANA las imágenes de su marido junto a Karelys Rodríguez, quien poco después ofrecería todos los detalles de su relación con el hijo de Paquirri.

La presentadora ha confesado su admiración por Alejandro Sanz

Como hemos dicho anteriormente, el motivo por el que Eva González ha acudido a ‘El Hormiguero’ ha sido para presentar el último programa de ‘La Voz’, que será ya el programa final. Este año ha sido una edición muy especial, ya que tuvieron que hacer un parón por culpa de la pandemia y hay algunos programas grabados antes y otros después. Eva, como presentadora, comparte escenario con los coachez: Antonio Orozco, Pablo López, Laura Pausini y Alejandro Sanz. Precisamente ha hablado de la admiración que tiene a este último.

Para ella, poder trabajar con él ha sido un sueño hecho realidad, ya que desde hace muchos años ha sido muy fan del artista. «Me compraba la ‘Super Pop’ para tener todos sus pósters. Yo era de las que se los besaba«, ha contado. Por eso, cuando se enteró de que iba a trabajar junto a él no pudo evitar emocionarse al ver que por fin cumpliría uno de sus sueños: «Cuando estaba frente a él me decía ‘¿estoy trabajando con Alejandro Sanz?».

Ha revelado también, que tal era su admiración por Alejandro Sanz, que cuando el artista lanzó su álbum ‘Pisando Fuerte’, Eva González rompió su hucha y con todos sus ahorros, se hizo con el disco del cantante. Eso sí, ha desvelado que esta decisión le costó una gran bronca con su madre por haber gastado sus ahorros en el disco.

Una anécdota sobre una gala de ‘La Voz’

Durante su conversación con Pablo Motos, también ha querido contar una anécdota que ocurrió durante una de las grabaciones. Eva González se encontraba muy mal y se tomó una pastilla para calmar el dolor. Aún así, Alejando Sanz le ofreció otra y se tomó las dos: «No le dije nada, pensé que no pasaría nada y me la tomé.¿Cómo le iba a decir que no a Alejandro Sanz», ha comenzado diciendo. «Me tiré todo el programa con miedo a que me empezase a pasar algo por haber tomado dos pastillas seguidas», ha añadido.