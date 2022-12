Íñigo Onieva no solo está desilusionado, sino también cabreado con Hugo Arévalo. Si bien sabía que Tamara Falcó tarde o temprano reharía su vida, jamás imaginó que sería con un amigo suyo. Tal ha sido la decepción que a través de un grupo con más amigos en el que incluso estaba la marquesa de Griñón antes de su ruptura, Onieva ha cargado contra él. Tras tildar a Hugo de «sucia rata» hace unos días, ha mandado otros mensajes de WhatsApp que no han dejado indiferente a nadie. En ellos no solo le recrimina que haya comenzado algo con la que iba a ser su esposa, también confiesa cuál es su cara B. Al menos, según su versión.

«Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres. Pero tú encima te has declarado y besado a la ex prometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos. Para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo. No es que solamente no seas hombre, sino que eres una mierda de ser«, comienza diciendo Íñigo en uno de los muchos mensajes enviados durante este fin de semana. Aunque ha tenido tiempo para reflexionar y echar el freno, no ha querido dejar de lado lo que siente tras lo que él considera una alta traición.

Un enfado mayúsculo en el que incluso se habla de la posibilidad de haberse enfrentado cara a cara, algo que finalmente no ha sucedido. «Tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado, sino habría ido a tu casa a machacarte la cabeza y soltarte una tras otra sin parar. Das asco, pero todo todo pena. Eres un nuevo rico, trepa social, interesado, tóxico y nocivo. Inseguro y acomplejado, que se coge berrinches cada vez que no es incluido en un plan y siempre hablando mal de todo el mundo a sus espaldas. E incluso filtrando a la prensa, que había información que solo tenías tú«, continúa en los mensajes que ha filtrado ‘El programa de Ana Rosa’ este lunes. De este modo, daría a conocer aspectos desconocidos de Hugo Arévalo, de quien solo ha salido a la luz su brillante carrera como emprendedor.

Onieva ha dado vueltas a sus formas, sabe que no son las correctas, sobre todo porque en ese grupo hay más de una decena de amigos que sin querer se han visto envueltos en la polémica. Por esta razón, ha restado cierta tensión y le ha hecho una petición pública al que fue su gran amigo, una amistad que ha saltado por los aires nada más enterarse del romance entre Hugo y Tamara. «Es obvio que me equivocado en la forma. He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y desahogarme fruto del dolor y me retracto de ese tono. Lo siento y pido disculpas. Solo espero que no le hagas daño, cuídala y no la falles. Espero que vayas más allá de tus propios intereses y tu ambicionada escala social», ha escrito en este grupo de WhatsApp llamado Tocotó.