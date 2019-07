Maluma acaba de terminar su gira por Europa y ha encontrado un hueco para disfrutar de unos días de vacaciones antes de retomar los conciertos. El cantante no ha dudado en desplazarse hasta Medellín, Colombia, para reunirse con su familia y amigos, y así desconectar después de unas semanas intensas de trabajo.

De hecho, Maluma no tiene que volver a los escenarios hasta el próximo 3 de agosto, que actuará en su tierra natal. Una cita muy especial, ya que le permitirá reencontrarse con todos sus seguidores desde que empezó en el mundo de la música. El 8 de agosto estará en Ecuador y hasta octubre tiene fecha de conciertos.

Pero mientras llega ese día, Maluma está disfrutando de algunos planes en familia y amigos. De hecho, se ha unido a la moda de ver la nueva temporada de ‘La Casa de Papel’, que se acaba de estrenar en Netflix. Para disfrutar de una noche de serie, el cantante se ha vestido con un pijama de lo más original y divertido, que nos recuerda más a un look infantil para dormir.

Se trata de un dos piezas de franela con un estampado con huellitas de perros y con huesitos. No ha dudado en compartir este estilismo con sus más de 44.600.000 seguidores y no dudamos en que habrá recibido numerosos mensajes haciéndole saber que les encanta su look para irse a la cama. ¡A nosotros nos parece de lo más tierno!