La colaboradora se ha derrumbado al hablar por primera vez de la muerte de su hermana, fallecida hace dos meses.

Este martes, Chelo García Cortés ha sorprendido a la audiencia de Telecinco al revelar un dato de su vida que nadie conocía. Hace dos meses tuvo que hacer frente a la muerte de una persona muy importante para ella: su hermana Susi fallecía. A la colaboradora le brotaban las lágrimas al hablar de su compañera Mila Ximénez, aún en terapia para luchar contra el cáncer de pulmón que padece. «La necesito… Me fijo en ella y en mucha gente que lo ha pasado mal y pienso que si ellas pueden yo también».

Su emocionado discurso daba pie a que Paz Padilla le preguntara qué le sucedía. Así, la periodista se ha sincerado y ha reconocido en directo que estas fechas tan señaladas están siendo especialmente dolorosas. «Ha sido un año muy duro, no por el Covid», explicaba. «Me han pasado dos cosas fuertes. Lo voy a compartir, porque total… Tengo que agradecer al programa que lo sabía. Hace dos meses murió alguien muy importante en mi vida, que era como mi hermana. Lo sabía Gema, lo sabía María y le quiero agradecer al programa porque no se han echo eco del tema y más en estas fechas». Gema López, tras escucharla, ha recordado que un día tuvo una charla con la periodista, a la que vio muy afectada por la pérdida. «A veces uno necesita desahogarse», le dijo.

«María Jesús y yo éramos hijas de los mismos padres», ha relatado la gallega. «Un ser maravilloso, valiente y fuerte. Era valiente y divertida. Una jabata. No lo quise hacer público por respeto. Una cosa es que yo esté en la tele». Paz Padilla añadía: «Tuvo una despedida muy bonita conmigo». Chelo, muy emocionada, detallaba cómo fue la última vez que la vio: «Me vino a ver… La visita de mi hermana me enseñó que la vida es otra cosa, lo material en este vida no vale para nada. Hoy puedes tener dinero, mañana no. Da igual. Lo importante es tener gente que te quiera».

Paz Padilla ha destacado en directo lo importante que es afrontar la muerte con naturalidad. Y es que para ella, tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, es «una labor que yo tengo ahora mismo es decir que morir es sano. Hay gente que está pediendo a sus familiares y hay situación que se tienen que despedir y la gente tiene que encontrar esa paz en el alma. Conocer historias como la de Chelo ayuda y es una labor que tenemos que hacer», destacaba. «Su hermana ha muerto de una manera muy tranquila y con una conversación contigo muy bonita… La vida son dos días».