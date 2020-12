Lucía Rivera ha sido preguntada por Blanca Romero y su salida de ‘Yerma’, la obra en la que participaba junto a Rafael Amargo.

El espectáculo de ‘Yerma‘ está cosechando éxito en cuanto venta de entradas se refiere. Sus críticas son buenas y ha tenido gran acogida en el público, sin embargo, antes de estrenarse ya estuvo marcada por el escándalo debido a la detención de Rafael Amargo por tráfico de drogas. Según pudo saber SEMANA, Blanca Romero tomó la decisión de no seguir trabajando mano a mano con el coreógrafo, aunque esta no ha sido la única consecuencia para el bailaor tras la polémica. La más dolorosa, sin duda alguna, el hecho de que, a día de hoy, no exista comunicación con un familiar muy importante para él, tal y como te hemos contado en nuestra revista.

Vídeo de Europa Press

Mientras Blanca Romero permanece en silencio y no responde a las informaciones que la sitúan fuera de la obra, su hija, Lucía Rivera, ha sido preguntada por este asunto justo el día de su 22 cumpleaños. La joven ha celebrado este día tan especial junto a unos amigos en una comida y después de esta celebración el nombre de su madre ha salido durante la charla con unos periodistas, pues toda la atención está puesta en la decisión de Blanca Romero.

Este mismo lunes Rafael Amargo concedió una entrevista en ‘Espejo Público‘ y se confesó sobre las novedades que tiene sobre la caída del cartel de la artista y sobre si ha podido hablar o no con ella. «Me he enterado porque un periodista me lo ha dicho. (…) Producción la ha llamado y ella no ha contestado ni ha dejado un mensaje», ha dicho. «A mí todavía no me ha dicho nada», insistía Amargo. Sus palabras reflejaban su desconcierto. El granadino no entiende que la también modelo no se haya apresurado a aclarar su continuidad o dimisión, lo que ha hecho saltar las alarmas una vez más. «No ha dicho ni sí ni no. Yo creo que si fuera no, ella es una señora y no se lo dice a un medio me lo dice a mí, además, somos muy amigos. Pero tampoco entiendo que si no me ha dicho nada y eso está ahí, ella me llamaría y me diría: ‘Ay que ver las cosas que va diciendo la gente’, y también está callada» , ha comentado.

Amargo ya ni siquiera sigue a Blanca Romero, otro movimiento que confirmó que entre ellos quizás no reinaba la absoluta cordialidad. Si bien en la promoción de ‘Yerma‘, la obra que continúa en el Teatro de la Latina’ estaban tanto Blanca como Sara Vega, quienes se intercambiaban en el mismo rol, ahora esta historia podría dar un giro de 180 grados. Aunque ella no se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que ha dejado de promocionar el espectáculo, pero no otros productos o series como ‘El reencuentro de Física o Química’.