Irene Rosales también se ha visto envuelta en los rumores que giran en torno a Anabel Pantoja. Unos rumores que apuntan a que podía estar en crisis con Omar Sánchez, con el que se casó hace apenas cuatro meses en una boda en La Graciosa. Pues bien, parece que la mujer de Kiko Rivera desconocía la supuesta decisión de la pareja de acabar con su relación. Y así lo ha dejado claro.

La que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ no sabía nada, pero ha comentado a la prensa que hablará con ella. «Pues la verdad que no sé nada. Me he enterado por la prensa, pero obviamente hablaré», ha comentado. Además, reconoce que no se había dado cuenta que entre la pareja hubiera un distanciamiento: «No, en las visitas siempre hace viajes muy exprés y casi siempre sola porque por trabajo y demás, por lo tanto, ese no es motivo para sospechar de nada», dice.

Y es que Anabel Pantoja siempre ha tenido una rutina de no parar. El hecho de tener su trabajo en Madrid y su residencia en Canarias hace que viaje mucho. Además, a estos viaje le suma las visitas que hace a Sevilla para ver a parte de su familia y a su grupo de amigos. Sus recientes viajes no hicieron sospechar de la situación por la que atravesaba su matrimonio por este motivo.

Irene promete hablar con Anabel Pantoja para saber cómo está

Vídeo: Europa Press.