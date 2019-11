View this post on Instagram

Agustín va dejando huella y @redry13 le pone letra 🦄 “Una cosa tengo clara, y es que hay que quedarse con quien te haga vivir cada segundo al maximo, con quien llores de risa y te deje volar” Pues eso… de @redry13 ❤️ Y la foto de @antongoiri con un objetivo rarísimo que utilizaba #kubrick ¿Por qué Antón, era @stanleykubrick, no? 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #todasalgine #juntasmasfuertes #byebyeagustin . . . #instacancer #instabreastcancer #cancerdemama #cancermama #mujeresvalientes #sumatealrosa #juntaspodemos #lazorosa #fightlikeagirl #fightlikeawoman #breastcancer #inessainz #breastcancerwarriors #breastcancermonth #pinkribbon #breastcancerawareness #cancersucks #cancersurvivor #cancerawareness #fuckcancer #survivor #cancer #TimeToEndBreastCancer #acabemosconelcancerdemama