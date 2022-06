Con la emisión de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco, los fantasmas del pasado han vuelto. Los diversos programas de Mediaset están valorando las declaraciones de la hija de Rocío Jurado y ha vuelto a ponerse sobre la mesa la complicada adolescencia de la empresaria. Sobre esto, Terelu Campos ha revelado una importante reflexión que le dijo una vez la hija de Pedro Carrasco.

Se ha vuelto a poner en el punto de mira la complicada adolescencia de Rocío Carrasco, quien mostró su faceta más rebelde. Sobre esto, Terelu Campos ha revelado en ‘Viva la vida’ que la hija de Rocío Jurado no puede entender cómo se debate sobre el asunto puesto que ha llovido mucho desde entonces. Es aquí cuando la hija de María Teresa Campos sacaba a la luz una conversación privada que tuvo con su amiga del alma acerca de este tema. «Ella me dijo: ‘Un delincuente comete un delito, se le juzga, paga la condena y es libre. Yo me equivoqué en la vida, en la adolescencia, tomando una serie de decisiones y a mí no se me absuelve de esto en la vida’«.

Rocío Carrasco tuvo una difícil adolescencia. Con tan solo 17 años, se fue a vivir con Antonio David Flores a Argentona. Se quedó embarazada de su primera hija y tuvo un complicado accidente que la llevó a estar postrada en la cama de un hospital durante algún tiempo. «He tenido una época que me tenían que haber dado un mochazo en la cabeza. Todo el mundo tenemos etapas y hacemos cosas que no eran acordes», llegó a declarar la hija de la de Chipiona en televisión.

Rocío Carrasco no quiere venganza

Con la emisión de ‘En el nombre de Rocío’ en Mitele Plus, Rocío Carrasco ha dejado bien claro que no quiere vengarse de los miembros mediáticos de su familia. La hija de La Más Grande tan solo quiere defender el nombre de su madre y el de su padre puesto que considera que han mancillado su honor. La hija de Rocío Jurado reconoce que los miembros de su familia mediática se ha encargado de decir «muchas barbaridades y mentiras«. «Han tirado y han pisado el nombre de mi madre, la han insultado, la han devaluado y le han faltado el respeto. Han utilizado el nombre de Rocío Carrasco en vano y la han utilizado a ella. Siguen utilizando a Rocío Jurado», asegura la madre de Rocío Flores y recalca que la segunda parte del documental no está hecho en modo de venganza. Recalca el hecho de que siempre pensaron que iba a estar callada. «Se han pensado que ese silencio iba a ser perpetuo. Ellos no podrían haber hecho lo que han hecho si yo hubiera estado bien», llegó a afirmar.