India Martínez está rota. La cantante está haciendo frente a uno de sus momentos más duros y es que la única abuela que le quedaba acaba de fallecer, una pérdida que todavía está digiriendo. Este fallecimiento le ha pillado por sorpresa, tanto que se ha visto obligada a cancelar el concierto que tenía previsto dar este lunes 29 de agosto en San Sebastián de los Reyes (Madrid). A la joven ni siquiera le sale la voz, a lo que se suma que durante la tarde del mismo día tendrá que acudir a su entierro, tal y como ella misma ha explicado. «Familia ha muerto la abuela que me quedaba con vida y es como si me hubieran arrancado otro cachito del corazón. La amo tanto… ha sido todo tan rápido que aún no me lo creo», ha dicho la cantante.

Dado es el shock en el que se encuentra que ha hecho este comunicado público, justificando así su ausencia cuando tan solo quedaban horas para su actuación. La artista se ha puesto las manos a la obra junto a su equipo para encontrar otro hueco en su agenda, siendo dentro este miércoles cuando cantará a cientos de personas. «Sé que hoy teníamos concierto, pero es que ni siquiera me sale la voz del pecho para hablar. Perdonad de verdad, sabéis que nunca fallo a una cita, pero esta misma tarde es el entierro y mi corazón siente que tiene que estar con los míos y despedirla como ella se merece. Dar las gracias al ayuntamiento de San Sebastián de Los Reyes por su comprensión y cariño en estos momentos tan duros, ya que hemos podido posponer en el concierto para este mismo miércoles 31«, finaliza.

Aunque no ha dado las explicaciones de viva voz, India Martínez ha compartido un vídeo en el que se ve que está completamente desolada. Mientras se seca las lágrimas, India Martínez muestra cómo de duro está siendo este trance para ella. Algunos amigos le han mandado todo el ánimo del mundo, entre otros, Toñi Moreno, quien le envía un beso enorme a su amiga India y otras como Sara Carbonero, que escriben «mucho ánimo, bonita».

Desde donde también han querido apoyar a India es desde el ayuntamiento del municipio de San Sebastián de los Reyes, organismo que se ha mostrado muy comprensivo con lo sucedido y que le ha enviado sus condolencias públicamente. «Sentimos comunicar que el concierto de India Martínez, previsto para esta noche, queda aplazado. Acompañamos a India y a sus familiares en el sentimiento. Esperamos el próximo miércoles disfrutar de ella y arroparla entre todos los presentes en una noche que será muy especial», han dicho desde el consistorio.