Soraya Arnelas ha compartido un vídeo en el que llora sin consuelo al ver sufrir los árboles de su jardín por culpa de las nevadas. El vídeo ya se ha hecho viral

Mientras muchos viven las grandes nevadas que han colapsado la zona centro del país, con especial incidencia en Madrid, otros lloran la catástrofe que ha supuesto la aparición en escena de la ya famosa Filomena. En este segundo grupo está Soraya Arnelas, que se ha mostrado completamente destrozada ante las consecuencias dramáticas que el temporal de nieve ha provocado en los alrededores de su casa, con especial dolor al ver cómo los árboles han sucumbido, perdiendo ramas o incluso toda su estructura, ante el peso de la nieve. Una situación que la cantante ha querido compartir con sus seguidores convertida en un auténtico mar de lágrimas y es que el sofoco que la artista se ha llevado ante el destrozo natural que observa a su alrededor le ha sumido en la más profunda tristeza.

Vídeo: Instagram

Soraya Arnelas está destrozada tras ver cómo los árboles que decoraban las calles de su nueva casa han sufrido gravemente las nevadas, con ramas rotas, algunos completamente derribados y sus fuerzas mermadas para poder recuperarse y revivir. “Os podrá parecer una gilipollez, pero estos días cuando he visto los árboles y las ramas caerse me daba muchísima pena. Os parecerá una locura, pero sentí cómo estaban sufriendo mucho y me daba mucha pena”, decía la cantante a lágrima viva en un vídeo que ha pululado por las redes sociales con virulencia. Muchos apoyan a Soraya Arnelas en su sentimiento empático hacia los árboles, mientras que otros, menos solidarios y con un sentimiento hacia la naturaleza más frío que la propia Filomena, han aprovechado para reírse de las circunstancias en las que se encontraba la artista.

Por fortuna, no todos sus árboles de su jardín han sufrido la misma suerte que sus compañeros a la intemperie: “Estos han sido los únicos que he podido salvar. Cuando se vaya la nieve, cada vez que los vea, me voy a acordar mucho de lo que han pasado estos días”, se promete, aún emocionada, Soraya Arnelas, con gran empatía con el sufrimiento de los árboles que, como reconoce, ella misma ha sentido con gran pesar. “Hemos tenido hasta un metro de nieve, hemos estado trabajando un poco las escaleras y el techo, pero madre mía. Lo bueno es que ahora la nieve comienza a derretirse y va cayendo”. Vea el vídeo.