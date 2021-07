La incómoda reacción de la hermana de Raquel Mosquera ante las preguntas sobre su nuevo brote psicótico

Raquel Mosquera permanece ingresada en un centro tras sufrir un nuevo brote psicótico. Su hermana no ha recibido bien las preguntas sobre su estado de salud y su reacción quizá no haya sido la mejor. Vea el vídeo

La salud y estabilidad emocional de Raquel Mosquera sigue preocupando mucho a todos. El foco mediático se ha instalado a las puertas del centro psiquiátrico en el que la peluquera ha sido ingresada por segunda vez en un mes, aquejada de problemas que lleva arrastrando desde hacía meses y que se han visto agravados en las últimas semanas. Su entorno más cercano ha asegurado que en su delicada situación ha jugado un papel importante la vuelta a la actualidad y a la primera línea de fuego de Rocío Carrasco, quien se ha convertido en su principal enemiga pública al poner en entredicho la versión que ella ha mantenido durante años sobre su relación con su padre, Pedro Carrasco, antes de fallecer. También se habla del papel que han jugado sus supuestos problemas económicos que arrastraría desde el pasado mes de abril en su nuevo brote psicótico.

Sobre todo esto ha sido preguntada su hermana, Silvia Mosquera, que ha tenido una incómoda reacción al ser preguntada al respecto por los reporteros cuando salía del gimnasio. No se esperaba encontrarse con la preocupación de los periodistas por el estado de salud de su hermana. La reportera que le ha hecho las preguntas más incómodas también le ha mostrado todo su apoyo en un momento que entiende delicado para la familia, asegurándole que están muy preocupados por ella y que tan solo desean conocer cómo va evolucionando. La reacción de la hermana de Raquel Mosquera ha sido de incomodidad y sus palabras quizá no hayan sido las más afortunadas, pero es entendible que su situación es delicada, que en su mente tan solo está que su hermana se recupere y que todo vuelva a la normalidad. Vea el vídeo que abre esta noticia para ver cómo ha sido la conversación tensa entre ella y la reportera.

Vídeo: Europa Press

Así lo prometió el marido de Raquel Mosquera, Isi, este mismo domingo, cuando tuvo oportunidad de enfrentarse a las mismas preguntas sobre el nuevo brote que ha sufrido la peluquera y que le mantiene ingresada en un centro psiquiátrico desde hace ya dos semanas. El esposo de Raquel asegura que “está mejor” y que pronto será ella quien explique lo que ha sucedido, qué le ha empujado a precisar ayuda profesional y cómo ha vivido esta situación tan difícil para ella, desde que Rocío Carrasco se apoderase de la palabra tras muchos años de relativo silencio y dejase en cuarentena la versión reinante hasta la fecha, incluida la de la propia Raquel Mosquera. Sus versiones no pueden coincidir, una de las dos no dice del todo la verdad y Raquel Mosquera se ha afanado en dejar claro que ella no miente hasta el punto de perder el equilibrio emocional y precisar ayuda. Habrá que esperar hasta ver cómo evoluciona y si puede aclarar lo sucedido.