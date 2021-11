Isabel Jiménez es uno de los rostros más conocidos en la televisión. Presenta cada día los Informativos de mediodía en Telecinco. Pero no es lo único que hace la presentadora de televisión. Ya que cuando se apagan las cámaras del plató del telediario, Isabel tiene que cumplir con otros proyectos profesionales que tiene. Uno de ellos es ser socia de Slowlove, la marca de ropa que tiene junto a Sara Carbonero.

Su negocio hace que tenga que acudir también a eventos promocionales de la firma. Además, su labor como ‘influencer’ la convierte también en imagen de otros productos de otras marcas. Y a la vez que todo esto, está el cuidado de sus hijos, que todavía son muy pequeños y necesitan la atención de sus padres.

En medio de esta locura, Isabel Jiménez encuentra también la felicidad en las cosas más pequeñas. Y así de orgullosa lo grita a los cuatro vientos a través de sus redes sociales: «Parte de la filosofía Slowlife es vivir buscando la calma, compartiendo el tiempo con las personas que más queremos, valorar los detalles… y hasta cantar, por qué no, la Alegría de Vivir», escribe la periodista.

Isabel Jiménez es muy de disfrutar las pequeñas cosas

No hay nada como encontrar hueco para disfrutar de los momentos más sencillos de la vida para ser feliz. Y eso es lo que hace Isabel Jiménez cuando tiene tiempo libre. Aunque no tiene mucho, cuando puede disfrutar de un ratito para ella y su familia, no duda en hacerlo en compañía de su ellos y amigos.

De su reflexión ha llamado la atención que es también muy dada a cantar cuando tiene tiempo para ella. Y esa pasión por la música la comparte con su amiga Sara, a la que incluso le ha llegado la oportunidad de incluso ser protagonista de un videoclip. Además, ahora sale con Kiki Morente, cantaor que ha saltado a la fama por su relación con la periodista.

No duda en hacer escapadas cuando su agenda se lo permite

De los ratitos que también le hacen muy feliz es viajar. Hace unos días compartía con emoción el fin de semana que había pasado con amigos. Además, todo fin de semana de relax viene acompañado de buena comida, algo que hizo también ella. «Queso y mucho vino», confesaba.

Pero para ella no es necesario salir de viaje para desconectar. Isabel también es capaz de relajarse y de recargar pilas dando un paseo por Madrid, ciudad en la que reside a pesar de ser de Almería. Hace unos días la veíamos precisamente pasear junto a su marido y sus hijos en un día de lo más otoñal: «Otoño… día de 4! ❤

#tardesbonitas mis chicos #lavida #slowlife«, escribía junto a una imagen del momento del paseo.