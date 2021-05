Imanol Arias e Irene Meritxell han decidido volver a poner punto y final a su relación. Tras 11 años de romance, con altos en el camino y una boda, ahora la pareja parece haber iniciado una andadura por separado, tal y como confirman a la revista SEMANA en exclusiva

Tras once años juntos, tres y medio de ellos de matrimonio, Imanol Arias (65) e Irene Meritxell (44) se han separado. El actor y la diseñadora han decidido tomar caminos diferentes. Así se lo confirma a SEMANA un amigo de la pareja: “Irene e Imanol ya no están juntos. Y no lo están desde hace un tiempo”, nos aseguran. La misma persona también nos confirma que “ellos se tienen mucho cariño, siempre van a tener una relación especial, y no sería extraño que se les vea juntos, aunque sea como amigos. Tampoco habría que descartar que pudieran reanudar la relación, como ha ocurrido ya en otras ocasiones, pero a día de hoy la realidad es que están separados”.

A Imanol Arias e Irene Meritxell ya hace tiempo que no se les ve juntos. De hecho, el pasado fin de semana el actor llagaba a Marbella para representar en San Pedro Alcántara la obra ‘El coronel no tiene quien le escriba’, de García Márquez, sin la compañía de su mujer.

Otras rupturas entre Imanol Arias e Irene Meritxell

Más delgado, pero ilusionado con esta obra que, a pesar de las restricciones sanitarias lleva más de doscientas funciones, el actor tiene ahora en el trabajo el mejor refugio para mitigar ese doloroso momento personal. La relación de Imanol Arias e Irene Meritxell ha atravesado a lo largo de estos años varias crisis, algunas de las cuales terminaron en rupturas temporales.

En 2016 decidían darse un tiempo y después de volver a retomar la relación, en 2017 volvían a tomar caminos separados. Entones, Irene Meritxell decidió poner tierra de por medio e instalarse a vivir en Miami, donde la diseñadora también afianzó su carrera como fotógrafa. Para sorpresa de todos, esta nueva reconciliación llegó con boda incluida. La pareja se casó en secreto el 14 de noviembre de ese mismo año en una notaría de Madrid, sin la presencia de familiares ni amigos cercanos. Días más tarde, el 27 de noviembre, inscribieron esa boda en el Registro Civil de Madrid. Estos años de matrimonio los han vivido con total discreción.

Imanol Arias ha estado volcado en su trabajo y pendiente de los problemas judiciales con Hacienda, en los que hasta ahora esposa ha sido un gran apoyo. El protagonista de ‘Cuéntame cómo pasó’ y su compañera en la serie, Ana Duato, tienen pendiente un juicio por supuesta evasión de impuestos entre 2009 y 2015, en el que la Abogacía del Estado pide 28 años de cárcel y multas que alcanzan los 16 millones de euros para ambos.

Éxito profesional para Imanol Arias

Mientras llega el desenlace jurídico, el actor sigue volcado en su carrera profesional, que lo ha convertido en uno de los intérpretes más respetados por la crítica y por el público. Además de la obra de teatro basada en el libro del Nobel colombiano García Márquez, comenzará próximamente con las grabaciones de la 22 temporada de ‘Cuéntame cómo pasó’, la serie más longeva de la televisión y la que le hizo en su día ser el actor de la televisión mejor pagado de nuestro país, al cobrar 60.000 euros por capítulo.

En esta nueva tanda de episodios, Imanol arias va a compartir plató de rodaje con su hijo pequeño, Daniel Arias (19). Tanto él como su hermano mayor, Jon Arias (34), ambos nacidos en su relación con la también actriz Pasión Vega (60), han decidido seguir los pasos de sus progenitores.

Además de la de Meritxell, a Imanol Arias se le han conocido otras dos grandes relaciones. La primera con la actriz y profesora de teatro Socorro Anadón, con quien estuvo casado entre 1980 y 1983, y después con Pastora Vega, la madre de sus dos hijos. Esta unión duró veinticinco años, hasta que le pusieron fin en 2009. Hasta ahora Imanol Arias e Irene Meritxell parecían una pareja idílica, para la que la diferencia de edad de veinte años no había supuesto ningún problema. Solo el tiempo dirá si la ruptura en esta ocasión es la definitiva.