Susanna Griso y Sonsoles Ónega llevan meses siendo compañeras de trabajo desde que la segunda fichara por Antena 3. Sin embargo, no habían coincidido todavía en los pasillos de Atresmedia, cuyas instalaciones se encuentran en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Donde sí han coincidido ha sido en los pasillos del museo Sorolla de la capital española, hasta donde se dirigieron ambas este miércoles. Ha sido la presentadora de ‘Espejo Público’ la que ha compartido una imagen del momentazo.

Esta es la foto que se han hecho minutos después de verse

«Todavía no nos habíamos cruzado en la tele y nos hemos tenido que encontrar en la exposición de Sorolla en negro. Feliz coincidencia. #museosorolla«, escribe Susanna Griso junto a la instantánea, en la que aparecen posando frente a un cuadro, ambas muy sonrientes. La presentadora de ‘Espejo público’ no puede estar más feliz de haberse reencontrado con ella por fin, sobre todo ahora, que son compañeras de trabajo.

Por su parte, Sonsoles Ónega no ha compartido nada acerca de este encuentro, pero está claro que ha quedado de lo más encantada. Además de ver una de las exposiciones más especiales de este museo, la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ ha podido conversar con Susanna, con la que ha demostrado tener una relación increíble.

Aprovecha los días para estar en casa antes de volver al trabajo

Sonsoles Ónega está deseando volver a un plató para trabajar en lo que más le gusta. Hace unas horas compartía los nervios previos con sus seguidores en Instagram. Están siendo unos días para trabajar mucho en su nuevo proyecto, pero también para estar en casa con los que más quiere. Uno de ellos es su perro, con el que está viviendo la cuenta atrás: «🐶 ¿Se vendrá al estreno? 🤞 ¡En casa estamos todos de los nervios y con muchísimas ganas de empezar! Están siendo unos días MUY BONITOS. 🧡 #YAhoraSonsoles«, escribe emocionada.

Así se gestó el fichaje de Sonsoles Ónega por Antena 3

A las pocas horas de haber estado frente a ‘Ya es mediodía’, Antena 3 lanzaba un comunicado confirmando el fichaje de Sonsoles Ónega para un nuevo programa. Una noticia bomba que dejaba a todos boquiabiertos, incluidos los propios compañeros de la periodista. Aunque aún no ha empezado a trabajar, sí está haciendo apariciones estelares en todos los espacios estrella de la cadena con la que antes competía. Así, al inicio del curso televisivo, la hija de Fernando Ónega reaparecía en ‘El hormiguero’ y contaba con todo lujo de detalles cómo se había gestado su fichaje.

El día del último programa de ‘Ya son las ocho’, Sonsoles Ónega, que estaba en el camerino con una faja, recibió una llamada de Antena 3 en el que le decían que se querían reunir con ella para hacerle una propuesta. El encuentro con los directivos de la cadena tuvo lugar en un hotel y fue allí en donde le dijeron: «Tenemos un plan para ti». «Me enamoro profundamente de que alguien tenga una propuesta para mí. Pido 48 horas para reflexionar. Y tomo la decisión. Es una empresa que no me es del todo ajena. Llevo 14 años publicando con Planeta. Y con mucho dolor de corazón comuniqué a mis jefes que me iba», aseguró. Según ha podido conocer SEMANA, el programa de Sonsoles, del que ya sabemos su nombre, supondrá el regreso del corazón a la cadena principal de Atresmedia después de 11 años rehuyendo del género tras el fin de ‘¿Dónde estás corazón?’.