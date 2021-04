Iker Casillas, tal y como ha publicado SEMANA en exclusiva, se ha mudado a un espectacular ático. Ahora ha sido visto saliendo de la urbanización.

Este miércoles te contamos en exclusiva dónde está la lujosa urbanización a la que se ha mudado Iker Casillas ya una vez separado de Sara Carbonero. El exguardameta ha escogido un lugar privilegiado, en concreto, un ático espectacular cuyo interior podrás ver con detalle si corres a tu kiosco y compras el último número de SEMANA. Justo horas después de nuestra publicación, agencias de prensa se han acercado hasta allí y han pillado a Iker Casillas saliendo de la vivienda en su propio vehículo. Se trata de una increíble vivienda de más 300 metros cuadrados que al también empresario le ha conquistado, tanto es así que no lo ha dudado y ya vive allí, tal y como demuestran también ahora las imágenes que te ofrecemos a continuación.

Vídeo: Europa Press

En el nuevo número de SEMANA puedes encontrar las imágenes y todos los datos del ático en el que reside Iker Casillas en su nueva vida. En el interior de la revista podéis conocer la escalofriante cifra que el portero podía haber desembolsado por hacerse con esta espectacular casa en la mencionada urbanización que cuenta con más de 42.000 metros cuadrados y es que no es apta para todos los bolsillos. Uno de los mayores atractivos de los áticos es la amplitud de las terrazas, uno de los rincones favoritos de Casillas, ya que es perfecta para el buen tiempo en la capital. Mientras tanto, Sara Carbonero continúa en el chalet de La Finca junto a sus dos hijos, no obstante, ambos están muy cerca del otro y siguen manteniendo una exquisita relación, algo que dejan patente a través de sus redes sociales.

Vídeo: Europa Press

El que fuera portero del Real Madrid es visto saliendo y entrando después de hacer recados o tras dejar en el colegio a sus hijos, movimientos que revelan que ni mucho menos se ha ‘encerrado’ en su nueva casa. Su objetivo es continuar con su rutina y para él hacerlo cerca de ellos será mucho más fácil de este modo. Con grandes estancias, vistas y situado en un entorno privilegiado, Iker Casillas se ha decantado por Pozuelo de Alarcón, una zona en la que contará con vecinos famosos. Es el municipio con mayor renta per cápita, según el INE, siendo muchos los empresarios y rostros conocidos los que han elegido este lugar para afincarse.

Sara Carbonero, por su parte, sigue adelante con su vida profesional. Cada semana acude a su puesto de trabajo en Radio Marca, donde entrevista a diferentes artistas o personajes reconocidos para charlar sobre su vida y profundizar sobre determinados aspectos que siempre dejan titulares, un empleo en el que ella se encuentra muy feliz y que le ayuda laboralmente. No es su único proyecto laboral, pues está inmersa en el diseño de la que ha sido su marca junto a Isabel Jiménez, Slow Love.