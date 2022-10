En las últimas horas, Iker Casillas se ha visto en el punto de mira después de que ‘Socialité’ asegurara que habría vuelto a darle una oportunidad al amor gracias a Alejandra Onieva, la hermana pequeña de Íñigo Onieva. Este domingo, pocos minutos después de que el programa de María Patiño emitiera unas imágenes hablando del tema, el guardameta ha reaccionado a estas informaciones con un polémico tuit.

«Espero que me respeten: soy gay«, escribía Iker Casillas en su cuenta de Twitter y aprovechaba para desearle un feliz domingo a sus seguidores. Unas palabras que poco después refutaba en el que fuera su compañero de la Selección Española de Fútbol, Carles Puyol. «Es el momento de contar lo nuestro, Iker«, respondía el jugador catalán. Unos tuits que a los pocos minutos se llenaban de comentarios críticos hacia el exguardameta.

Aunque unos han creído que verdaderamente estaba hablando de su orientación sexual, otros han pensado que le han hackeado la cuenta y muchos otros han considerado que ese comentario era una broma que estaba fuera de lugar. «A mí estas bromas en 2022 de ‘soy gay jaja que gracia’, pues… hay gente que lo pasa realmente mal por su sexualidad, para contarlo e incluso para aceptarse así mismo, como para que vengan cuñados famosos a hacer las gracietas…», «Qué pena me da que no tenga ni idea de lo que se puede llegar a sufrir (y teniendo hijos debería plantearse esto) y la poca gracia que tienen estas cosas en pleno 2022. Da para reflexionar este tuit», «Utilizar la homosexualidad como coña para que la prensa deje de colgarte ‘novias’ tiene un tufo a rancio de aquí a China», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Iker Casillas y sus constantes respuestas a ‘Socialité’

Como bien decimos, el tuit de Iker Casillas se ha publicado tan solo unos minutos después de que ‘Socialité’ hablara de su supuesta relación con Alejandra Onieva. Por ello, se trataría de una forma de mostrar su hartazgo con el hecho de que se le relacione con más mujeres. Hay que recordar que no es la primera vez que Iker Casillas reacciona en directo a los contenidos de ‘Socialité’. Hace tan solo unas semanas, respondía al programa a través de sus redes sociales tan solo unos segundos después de que una experta en moda analizara su estilo.

De la misma forma, el pasado verano, el que fuera jugador del Real Madrid no se quedó callado cuando el programa de Telecinco mostró cómo perdió los papeles y se encaró con una de sus reporteras. «Un poco más y me vuelvo loco, saco cuchillos, bazucas, tanques, cazas, misiles… En fin… Feliz fin de semana a todos, incluido a vosotros ‘Socialité’. Me gusta vuestro programa«, aseguró.