No dudaron en acudir a la piscina municipal de Almadén de la Plata, a pesar de que en la época que estamos, iba a estar llena de gente. Eso no le importó a Iker, que se bañó como uno más. Tal y como cuentan fuentes cercanas a este medio, Iker Casillas estuvo en todo momento muy tranquilo, consciente de que su presencia no pasó desapercibida. Ataviado con su bañador y sin camiseta, estuvo tomando algo en la terraza del bar que hay en el interior del complejo.