Ivana Icardi y Hugo Sierra, exconcursantes de ‘Supervivientes’, serán padres de un bebé en los próximos meses tras casi un año de amor.

Si bien hace tan solo unos días descubrimos el primer bebé de ‘La isla de las tentaciones‘, debido a que Lester y Patri esperan un retoño, ahora el mundo del reality ha vuelto a dejarnos con la boca abierta. Esta vez han sido dos concursantes de ‘Supervivientes‘, cuya historia de amor llegó a romperse dentro del concurso. Hugo Sierra e Ivana Icardi serán padres en unos meses, tal y como han anunciado los propios protagonistas en sus redes sociales. La argentina y el uruguayo han logrado superar las crisis del pasado y ahora están más felices que nunca, prueba de ello, la noticia que acaban de confesar en sus respectivos perfiles. Serán padres de una niña a la que llamarán Giorgia, una noticia con la que están pletóricos. Lo han gritado al mundo con una fotografía en la que se funden en un tierno beso y mientras posan con una ecografía: «Bienvenida nuestro amor GIORGIA».

Aunque para Hugo Sierra será su tercer hijo, para Ivana será el primero. La joven de 25 años ha posteado también la misma imagen, aunque con un texto diferente y es que está tan enamorada de su pareja que insiste en que ahora tiene dos grandísimos amores en su vida. «Ahora se han convertido en dos los amores de mi vida…», ha escrito, palabras con las que deja claro el momento tan mágico en el que se encuentra. La diferencia de edad no parece haber sido un problema para ellos, cabe recordar que les separan 22 años, pero para ellos este ‘detalle’ solo ha sido una cifra. Sus respectivas familias están felices con la llegada de este bebé y así lo han hecho saber a través de las redes sociales.

Su relación comenzó en la última edición de la aventura selvática y, a pesar de que en un principio sobrevoló sobre ellos la sombra de montaje, finalmente se ha demostrado que realmente se quieren. Llegaron al programa cuando Hugo acababa de romper con la madre de su hijo, Adara Molinero e Ivana era la ex de Gianmarco, el italiano que por entonces estaba con Adara. Todo un culebrón tras el que pocos imaginaban este inesperado final que ha terminado con Ivana viviendo en las Palmas y ahora embarazada de 15 semanas.

Ambos han recibido muchas felicitaciones por parte de sus seguidores, en especial, de sus compañeros de programa. Desde Ana María Aldón que escribe a la pareja «enhorabuena preciosa», Rocío Flores que dice «no me lo puedo creer, enhorabuena familia» o Nyno Vargas que les desea lo mejor: «Felicidades chicos. Os deseo lo mejor a los 3». Quien todavía no les ha felicitado ha sido Adara Molinero, ex de Hugo, con la que mantuvo una guerra televisiva en el pasado. Por el bien de su hijo, ahora mantienen una relación cordial y no tienen ninguna intención de volver a enfrentarse en la pequeña pantalla.