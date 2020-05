Este jueves se celebró la primera parte de la final de ‘Supervivientes’ con los concursantes ya en España y siendo Albert Barranco el último expulsado antes de la gran final de la edición más extrema del concurso de supervivencia, que ha dado grandes datos de audiencia a Mediaset. Jorge, Ana María Aldón, Rocío Flores y Hugo Sierra son los cuatro finalistas que se enfrentarán para ganar el maletín. Ha sido este último el que ha sembrado la polémica al acusar al concurso de manipular la final para que él no gane la edición. Algo que hizo que Jorge Javier Vázquez se enfadara y le parara los pies al concursante.

Jorge Javier Vázquez no entiende la actitud de Hugo Sierra

«No os lo vais a creer, pero os voy a decir que Hugo lleva un cabreo, pero un cabreo, de campeonato por no haber ganado la prueba y por no ser líder. Pero un cabreo… «, ha comenzado diciendo el presentador. Algo que no ha extrañado a los colaboradores que se encontraban en el plató, ya que aseguraban en tono irónico: «uy, qué extraño», «no me lo creo». Y ha añadido Jorge Javier: «Atención, atención porque es que dice que le hemos perjudicado porque todos los concursantes han visto a sus familiares antes del juego de líder y él no», ha asegurado. Y ha anunciado que «el domingo veremos esta perfomance que ha montado».

Jorge Javier ha asegurado que según Hugo «todo es una conspiración». Tras anunciar esto, el presentador ha conectado con el concursante y ha querido conocer cómo estaba y conocer qué le ha pasado. En un principio el que fuera pareja de Adara no ha querido revelar qué le ocurría y aseguraba que se encontraba todo bien, aunque lo hacía con el rostro visiblemente enfadado. Al ver el carácter de Hugo y su poca participación en la conversación, el presentador le ha espetado que «no puedes tener tan mal perder, Hugo». Ha sido cuando, por fin, el concursante le ha recriminado a Jorge: «Me gusta jugar en las mismas condiciones que los demás, nada más», ha asegurado.

Hugo Sierra ha asegurado que le parece una injusticia

El presentador ha asegurado que «si hubieras ganado, esto no hubiera pasado». Hugo, ya muy molesto, ha querido dar su opinión sobre la polémica «aquí después de cien días que no veo a nadie, la cabeza se te va para todos los lados. Después de tanto tiempo no sabes ni qué pensar. ¿Me equivoco? Ya sé que me equivoco. Lo sabes todo pero llevo cien días sin ver a nadie», ha asegurado. Jorge Javier se ha mostrado muy enfadado por la actitud de Hugo Sierra, que ha estado visiblemente enfadado después de que él no viera a ningún familiar antes del juego de líder. Juego que perdió.