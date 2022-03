Rocío Carrasco quiere llevar las riendas de todos y cada uno de los homenajes que se rinda a su madre, Rocío Jurado. Así lo ha confirmado, aunque no todos salgan adelante. Si bien estaba centrando todos sus esfuerzos junto a Fidel Albiac en un concierto en Sevilla, esta actuación finalmente no verá la luz. Era un proyecto en ciernes, pero el marido de Rociito ya se encontraba en conversaciones con varios artistas para el mismo, por lo que ha sorprendido esta drástica decisión. Se esperaba que tuviera lugar próximamente en el Estado La Cartuja y, aunque sería en mucho menor medida al Wizink Center de Madrid, se quería hacer ruido mediático con él, algo que finalmente no sucederá.

De momento, Rocío Carrasco lo dejará de lado, pero han preferido no revelar los motivos de su cancelación. Así lo explica La Razón, quien ha adelantado la noticia y quien se pregunta si no veían muy clara la rentabilidad tras el espectáculo de Madrid. Un concierto que, por cierto, no ha estado exento de polémica, entre otras razones, por la cláusula que se vieron obligadas a firmar las artistas confirmadas. El paparazzi Diego Arrabal contaba los detalles hace unos días: «Cantantes de renombre, quizá las más destacadas del cartel”, se mostraron impactadas al ver que cedían sus derechos de imagen “para la reproducción de esa gala en televisión o DVD”. Una condición sine qua non que hizo dudar a algunos de ellos: «entendían que eso era solidario, y si es solidario no tiene que ganar dinero nadie”.

El sonado concierto tuvo lugar en un día muy significativo, el Día de la Mujer, sin embargo, no convenció a todos. El primero en salir a la palestra para expresar su disconformidad fue su expareja, Antonio David Flores, a quien dudó de la organización del mismo y quien cargó contra el mismo: «No fue limpio». Lo que sí parece que llegará a buen puerto tras muchos años peleando por ello es el museo de Rocío Jurado en Chipiona, del cual en SEMANA te hemos dado nuevos y sorprendentes detalles. En esta revista hemos tenido acceso al convenio firmado por Rociito y en él se precisan puntos cómo el dinero que recibirá la hija de La más grande anualmente, así como a quién irán destinados los beneficios una vez abra las puertas el mismo.

Una cuenta pendiente

Durante este último año Rocío Carrasco ha dado un giro radical, prueba de ello, que de apenas dejarse ver haya pasado a estar presente en infinidad de platós. La primogénita de Pedro Carrasco está contenta en este nuevo rol, eso sí, hay algo que ni ella ni Fidel se han atrevido a hacer. Su única cuenta pendiente son las redes sociales, en las cuales ninguno de los dos han aterrizado tras su vuelta a la televisión. Prefieren quedarse únicamente con la pequeña pantalla como altavoz y huir así de las críticas y los haters, un aspecto que tiene más que claro Rocío Carrasco durante su recuperación.