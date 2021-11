Julia Otero está viviendo con felicidad la nueva etapa que atraviesa tras anunciar que ha ganado la batalla contra el cáncer. Ahora está centrada en recuperarse al 100% después de ocho meses de lucha. La locutora reaparecía hace unos días después de casi dos meses «desaparecida» de las redes sociales. Pues bien, mientras sigue en casa, su hija, Candela, ha tenido el mejor de los detalles con ella.

La joven ha sido uno de los apoyos más incondicionales de la periodista en estos momentos, por lo que no ha dudado en ser ella la encargada de recoger la Mención de Honor de los Premios Nacionales de Comunicación 2021 en nombre de su madre. Estos premios se celebraron este pasado miércoles en el Palau de la Gneralitat de Barcelona.

«Me hace mucha ilusión. Se lo merece», comenzaba diciendo Candela con emoción. No ha dudado en destar la figura de su madre: «Es una persona muy carñosa y tolerante. Es un referente en cuanto a la libertad, el feminismo… Es una madre espectacular», continuaba expresando con satisfación.

La hija de Julia Otero da un discurso espectacular para homenajear a su madre

Ha estado pendiente de su madre todos estos meses, por lo que ha vivido de cerca la etapa tan dura que le ha tocado vivir: «Han sido meses complicados, pero a ella le ha servido el premio como recordatorio de que todavía la están esperando en la comunicación», decía convencida de que pronto su madre anunciará su vuelta al trabajo, algo que la periodista ansía.

Este reconocimiento llega después de que Julia anunciara a través de las redes sociales que había ganado la batalla contra el cáncer. «Holaaaaaaaa! 🤗 Estoy viva y guerrera. 💪 Nuevo look. Pelo debilitado pedía ✂️ , y sí, más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca. Falta ya poco para la vuelta a #OndaCero y a @juliaenlaonda. Espero el permiso de los #BatasBlancas. Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. ❤️❤️ Como para no curarse!!!

Por cierto, ya no tengo “egoístas” (Qué gran definición del profesor Lopez-Otín!) No quedó ni una aunque ya sabéis que son 5 los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado. Nos oímos pronto! 🎤🎙Gracias, gracias, gracias. Por todo. Por tanto. 💜❤️🥰😘», escribía emocionada junto a una imagen de ella misma.

Ha perdido peso, se ha cortado su cabello y se ha visto obligada a parar, consecuencias que está deseando que formen parte del pasado. Eso sí, en especial hay algo que sufre y es haber perdido uno de los cinco sentidos desde hace meses. Ella misma loexplicaba en ‘Catalunya Radio’ donde ha comentado que ha perdido, de momento, la sensibilidad en parte de sus extremidades.