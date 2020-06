Hoy es un día complicado para la familia Lequio y para la familia Obregón. Tras semanas de duelo y luto, este martes a las 20.00 horas se celebra la misa funeral para despedir a Álex Lequio en compañía de todos sus seres queridos, amigos y familiares. Fue el pasado 13 de mayo cuando el joven falleció a causa del cáncer por el que llevaba batallando durante varios años. Y ahora, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lquio tendrá un adiós multitudinario. Ha sido el italiano quien horas antes de que se celebre el servicio religioso ha querido compartir un homenaje a su hijo.

El anuario que ha compartido Alessandro Lequio en homenaje a su hijo

Alessandro Lequio, que no es muy activo en las redes sociales, ha querido compartir con todos sus seguidores el anuario que probablemente fuera de este año del colegio en el que estudió su hijo, el prestigioso International College Spain. Se trata de la portada del anuario con diferentes fotografías de Álex Lequio haciendo un repaso por su vida. Junto a esta imagen pone el siguiente texto: «This yearbook is dedicated to the loving memory of Álex Lequio. An amazing, kind and inspirational person, of whom me are so very proud. You wil always be is our hearts Alex», que traducido significa lo siguiente: «Este anuario está dedicado a la memoria de Álex Lequio. Una persona increíble, amable e inspiradora, de quien estoy muy orgulloso. Siempre estarás en nuestros corazones Alex».

Son contadas las ocasiones en las que Alessandro ha compartido contenido relacionado con su hijo desde su fallecimiento. Ahora, ha querido tener este detalle con él justo en el día en el que todos sus seres queridos se reúnen para despedirlo en la parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja de Madrid. Esta iglesia se encuentra muy cerca de la vivienda de la actriz, por lo que hacerle este homenaje en este lugar tiene un significado muy especial. Ha sido Ana Obregón la encargada de organizar todos los detalles y ultimar todo para que este día se pudiera celebrar para darle el último adiós a Álex Lequio.

La familia unida estará toda al completo para despedir a Álex

Alessandro Lequio y María Palacios, que se han mostrado muy unidos a Ana Obregón en estos momentos tan complicados, también apoyarán en estos momentos tan complicados a la actriz. Cabe recordar que esta misa funeral ha sido planeada por la propia Ana, ya que quería que su hijo tuviera un adiós multitudinario. Hay que tener en cuenta que el pasado mes de mayo, cuando falleció Álex, tan solo pudieron acudir un número reducido de personas al tanatorio y al funeral debido a las restricciones de aforo que imponía el Gobierno a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Por este motivo, tan solo las personas más cercanas al empresario pudieron despedirse de él y hoy todos se reunirán para apoyarse y homenajear a Álex.