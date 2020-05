Isabel Rábago ha vivido uno de los peores momentos de su vida profesional después de haber recibido amenazas a través de las redes sociales, unas plataformas que decidía dejar aparcadas durante unos días. Y es que ha denunciado estos hechos a la Guardia Civil y quería esperar a que todo se resolviera para volver.

Pues bien, unas horas después de que la colaboradora de ‘Viva la vida’ denunciara estas supuestas amenazas, el hombre que supuestamente la amenazó ha pedido disculpas a través de un comunicado: «En la mañana del día de hoy (se refiere a este viernes), yo Javier García, letrado del Ilustre Colegio de Abogados, me pongo en contacto con CHANCE – Europa Press para comunicar que sentimos lamentablemente lo sucedido con la señora Isabel Rábago, respecto a unas presuntas amenazas que ha recibido vía mai», comienza explicando a Europa Press.

«Considero que mi cliente, el cual ha estado hablando conmigo en la mañana de hoy, se puso en contacto con Isabel Rábago para un tema relacionado con el programa ‘Viva la vida’, a raíz de que Isabel le decía que esta documentación no consderaba que fuera veraz», continúa explicando al citado medio.

El hombre que supuestamente le amenazó pide disculpas

«Mi cliente se enfada y manda dos correo electrónicos a Isabel Rábajo en los cuales le profiere insutos y le amenaza con ir a Mediaset para hablar con ella, pero no hay intención de ningún tipo de amenaza al respecto. Así mismo, mi cliente pide disculpas por lo sucedido e invita a que la señora Rábago se pronuncie al respecto pues fue fruto de un calentón del momento», apunta.

La cosa no se queda ahí, ya que el abogabo expresa que su cliente no tendrá problemas en pedir disculpas a Isabel Rábago las veces que sea necesarias. Parece que el hombre que supuestamente amenazó a la colaboradora de ‘Viva la vida’ justifica este hecho como un malentendido y espera que se acepten sus disculpas.

Isabel no ha dudado en compartir su denuncia en sus redes sociales

Isabel Rábago es muy activa en las redes sociales. A través de estas plataformas, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha compartir su disgusto. Y es que Isabel ha anunciado que ha recibido diferentes tipos de amenazas y por lo que ha decidido dejar las redes sociales y acudir ante la Guardia Civil para denunciar este tipo de amenazas que ha recibido. La periodista ha compartido esta noticia a través de sus diferentes perfiles de las redes sociales con un gesto de valentía, además de asegurar que tiene miedo.

«Esta madrugada he tenido que ir al cuartel de la Guardia Civil para presentar una denuncia por amenazas. Sí, tengo miedo. Sí, voy a llegar hasta el final. Ahora, me ausentaré hasta que la GC haga su trabajo. Agradezco enormemente trabajo de la @guardiacivil. Gracias, siempre», ha sido el mensaje que ha compartido Isabel Rábago en sus respectivos perfiles de Instagram y de Twitter. Además, ha bloqueado los comentarios de esta publicación en su perfil de Instagram para que sus seguidores no pudieran comentar dicho mensaje.

Ha recibido el apoyo de sus seguidores

En Twitter no se pueden bloquear los comentarios y ha recibido decenas de comentarios a esta noticia. «Harán su trabajo como ellos saben. Así que… tranquila y ánimo. Es lo que hay que hacer ante estos delitos o cualquier vulneración de derechos y libertades, denunciarlas y no hacer espectáculo y/o negocio. Suerte y VIVA LA GUARDIA CIVIL», «Qué un a periodista o un ciudadano cualquiera tenga que sentir miedo, es indicativo de hasta dónde está retorcida nuestra «democracia» Quizás no se merece ser llamada así, en estos momentos. ¡Ánimo Isabel! Sentir miedo es de valientes» o «Esta claro q lo que pretenden es desestebilizar a todos los españoles de bien, son unos perdedores y están llenos de rencor y odio y lo que quieren es destrozar lo que con tanto esfuerzo supieron construir nuestros mayores que por cierto también les estorban,mucho ánimo Isabel», son algunos de los comentarios que ha recibido Isabel Rábago de ánimo y apoyo.

La periodista no ha querido dar más detalles sobre lo ocurrido

A ser un tema que está en las manos de las fuerzas y cuerpos del Estado, Isabel Rábago no ha querido dar más detalles sobre lo que ha pasado para que tomara esta drástica decisión. Desconocemos si Isabel desaparecerá definitivamente de las redes sociales como había decidido después de haber recibido las disculpas por parte del hombre que supuestamente le amenazó. Durante todo este complicado proceso ha contado con el apoyo de su marido, a quien ha mantenido al margen de la vida pública en diferentes ocasiones. Aunque lo cierto es que el pasado mes de abril quiso compartir una romántica carta.