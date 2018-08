Kiko Matamoros y Makoke han sido hasta ahora los protagonistas de un matrimonio modelo envidiado por todos. La pareja que comenzó su relación hace 20 años, tomó hace unos días la decisión de poner fin a su relación y tomar caminos separados. Son tantos los impedimentos a los que se han tenido que enfrentar durante esta historia, que parece que su amor ha terminado desgastado.

Kiko y Makoke han vivido una historia de amor de lo más complicada, no solo por ellos si no por la cantidad de personas que han intentado separarles a lo largo de los años. Los que más interés han puesto son los hijos de Kiko Matamoros con su ex mujer Marian Flores, ya que siempre han culpado a Makoke de la mala relación que tienen con su padre.