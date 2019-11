La noticia del fallecimiento de la actriz Asunción Balaguer, a los 94 años, ha sumido en la tristeza al mundo del espectáculo. La viuda de Paco Rabal moría en el hospital madrileño de la Fuenfría, Cercedilla, víctima de un fallo multiorgánico. Llevaba una semana ingresada tras sufrir un ictus. Sus dos hijos, Benito y Teresa Rabal, visiblemente conmovidos le han recordado con emotivas palabras.

Muere Asunción Balaguer a los 94 años

«Lo he hecho todo en vida y he estado a su lado hasta el último momento. Tenía 94 años, no se puede pedir más», ha afirmado su hija rota de dolor en el tanatorio de Collado Villalba. Por su parte, Benito Rabal añadía lo siguiente con una dulce sonrisa, una de las señas de identidad de su madre: «Se va una rebelde». Recordaba que había sido una mujer libre toda su vida y siempre había hecho lo que había querido. «Ha muerto dulcemente».

Así han sido los últimos días de Asunción Balaguer

Teresa Rabal revelaba al programa ‘Socialité’ que las cenizas de su madre descansarán junto a una botellita de vino blanco para que «la disfrute cuando se reencuentre con su marido».

Sus cenizas serán trasladadas a la localidad murciana de Águilas donde yacerá al lado de que fuera su marido, Paco Rabal, quien falleció en 2001. Nos dice adiós la decana de las actrices españolas que se subió a las tablas por primera vez en plena Guerra Civil con tan solo 13 años.

Asunción Balaguer celebró su 94 aniversario el pasado 8 de noviembre. Nació en Manresa, Barcelona, y provenía de una familia burguesa. Sus inicios en la interpretación fueron precoces, con tan solo 13 años actuó por primera vez en la obra ‘Santa Teresa de Jesús’.

A los 75 años, tras las muerte de su marido, decidió volver a la interpretación. Vivió entonces unos años de éxito en los que recibió cuatros galardones consecutivos de la Unión de Actores, el TP de Oro y el Premio Max, entre otros.