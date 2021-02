Joyas de Camilo Sesto y un ordenador personal han desaparecido de su casa, algo a lo que su hijo, Camilo Blanes, se enfrenta, tratando de salvar a las personas que han sido señaladas como posibles culpables. Vea el vídeo

En los últimos días, se ha planteado la posibilidad de que parte de los enseres personales de Camilo Sesto hayan desaparecido misteriosamente y nadie sabe dónde están. Se trata de objetos de incalculable valor, como joyas, así como un ordenador personal en el que se almacenaba información personal y posiblemente comprometida del artista. La sospecha está en que detrás de esta selectiva desaparición de enseres del cantante estén personas que en vida eran de su entera confianza y que se encontraban cerca del alicantino. Algo sobre lo que su hijo, Camilo Blanes, acaba de pronunciarse.

Vídeo: Gtres

Camilo Blanes tiene muchos problemas personales y parece no estar al tanto de la desaparición de estos objetos de su padre. No tenía constancia real de que habían sido sustraídas de sus pertenencias joyas y el ordenador personal de su padre, aunque confiesa que el rumor ya había llegado a sus oídos y el paso que va a dar para dilucidar qué ha sucedido realmente. El joven confiesa que no sabía a ciencia cierta qué había en casa de su padre cuando se produjo su muerte, por lo que no puede saber qué falta, eso sí, ya ha iniciado una investigación para saber qué ha sucedido, aunque tampoco se le ve especialmente preocupado. De hecho, no duda en reconocer que las personas que estuvieron al lado de su padre son de su confianza y duda que ellos pudiesen haber robado dichos objetos personales y habla de cuál es la relación actual con ellos. Vea el vídeo.