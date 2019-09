11 Alejandra Rubio

A pesar de que en un principio se esperaba que la hija de Terelu Campos estuviera alejada de los focos, finalmente no ha sido así. Alejandra tiene un canal de MTMAD en el que ha revelado cómo es un día con su madre, un día de trabajo en Oh my Club o un tour en la casa que comparte con su novio, Álvaro Lobo.