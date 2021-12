La muerte de Verónica Forqué dejó a su hija destrozada. María Forqué se derrumbó en el coche junto a su novio tras entrar en la casa de su madre, completamente desbordada por la situación tan dramática que estaba viviendo. De su fallecimiento ni siquiera han pasado diez días, pero la joven ha decidido retomar su vida. La influencer se ha refugiado en el trabajo para superar esta pérdida, ha vuelto a compartir posts en Instagram y ha regresado a su canal de Only Fans, donde publica imágenes muy transgresoras y donde, además, recibe una fuente de ingresos por ello. Fue ahí precisamente donde tras comunicar la muerte de la actriz a sus seguidores, explicó que se tomaría un descanso por lo que había sucedido. Solo una semana después volvió a estar activa y, desde ayer, no ha dejado de compartir fotos, al igual que en su perfil de Instagram, donde acaba de enseñar el tratamiento estético que se ha realizado.

A media tarde este miércoles ha vuelto a sorprender a sus casi 200.000 seguidores María Forqué con un vídeo de solo unos segundos en el que aparecía con un atuendo muy estrambótico. Sin explicar cómo está o qué planes le esperan a partir de ahora, lo cierto es que sus movimientos hablan por sí solos. La hija de Verónica Forqué ha recuperado su día a día y ha comenzado a postear con normalidad, tal y como hacía antes de la muerte de su progenitora. Si bien en un principio solo publicaba fotos que le recordaran a su madre, ahora aparece ella como absoluta protagonista de sus posts. Siguiendo la misma línea que le caracteriza, María Forqué vuelve a pisar fuerte después del fallecimiento de la mujer de su vida. Quiere mostrar fortaleza y sus redes sociales le ayudan a seguir adelante, aunque no todo el mundo lo entienda. De hecho, en su último post hay varios mensajes que critican este paso y no alcanzan a entenderlo, mensajes a los que María Forqué no ha respondido.

María Forqué sabe que el vacío de su madre no lo llenará nadie, no obstante, intenta recuperar rutinas para pasar página poco a poco. Estaban muy unidas y se entendían a la perfección, una excelente relación que provoca que esto sea más complicado todavía para ella. Ella está segura de que Verónica Forqué cuida de ella desde que el pasado 13 de diciembre falleciera, siendo este sentimiento para ella muy reconfortante. «Yo pienso, mi madre me enseñó, que la muerte en realidad no existe, es solo una fase más. Ahora mismo mi madre, cuida de mí y de todos los que la queremos y está de otra manera”, decía María Forqué tras la muerte de su madre.

La joven de 31 años jamás imaginó este final para su madre. Verónica Forqué abandonó ‘MasterChef Celebrity’ tras verse superada y estando agotada mentalmente, aunque días más tarde se ha descubierto que también lo hizo al haber contraído coronavirus. Juanma Castaño lo revelaba esta semana en una entrevista de radio, donde no pudo evitar confesar toda la verdad acerca de su salida del talent culinario. «Yo lo único que puedo decir es que ese testimonio sonoro de «no puedo más» y «estoy cansada» era cierto, pero Verónica Forqué salía del COVID», dijo. Él y Juanma se contagiaron y posteriormente se pararon las grabaciones hasta que los tres dieron negativos en las pruebas médicas. «Se pararon las grabaciones, volvimos a grabar después de dar negativo y Verónica Forqué dijo que no podía. Estaba echa polvo por el COVID», comentó.

